失控嗆殺「前男友、新歡」拘役55天！法官考量一狀況心軟了降大減30天

社會中心／洪正達報導

法官考量蔡女有精神科相關就醫紀錄，因此將拘役55日減為25日。（示意圖／Pixabay）

台南蔡姓女子與陳男原本是一對情侶，但因故分手後不滿陳男另結新歡，在通訊軟體嗆聲要「2個都殺掉」，陳男心生恐懼提告，檢方聲請簡易處刑，一審時法官依恐嚇安全罪判處拘役55日，但她上訴二審時，控訴陳男在抖音炫耀審判結果，質疑陳女根本不怕，法官於是考量蔡女就醫紀錄後，改判拘役25日，得易科罰金。

判決指出，蔡女與陳姓前男友2024年4月間在通訊軟體上吵架，蔡女失控指出「我不是只有要殺你，我也要殺她，我也想要把她殺掉」，陳男心生恐懼前往警二分局報案，檢方於是聲請簡易處刑，一審時依恐嚇安全罪判處拘役55日，蔡女不滿上訴，表示自己曾因精神問題送醫，當下只是情緒失控，又說陳男在幫一間宮廟圍事，案發後卻在抖音直播炫耀自己勝訴，且揚言再告，看起來不像「心生畏懼」，主張不應該認定自己恐嚇安全。

地院在二審中認為，就通訊內容來看，字面上容易使人感到害怕，恐嚇罪不必真的行凶就能夠成，且陳男的直播與貼文是8個月後的事，認為蔡女不能推翻案發當下對方是否畏懼，因此不採信她的辯詞；但法院調閱就醫紀錄後，認為蔡女長期接受精神科相關治療，因此幾經審酌後由原本的拘役55日減為25日，可易科罰金確定。

不良行為，請勿模仿！

