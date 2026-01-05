第96屆奧斯卡外語片競賽中，跟德國有關的多部作品受到高度關注-「夢想集中營」、「我的完美日常」、「失控教室」，其中，有一位令人印象深刻的演員：德國女演員萊奧尼（Leonie）。她細膩而張力十足的演技，常讓角色遊走在理性與情緒的邊界之間。

她主演的瑞士電影「失控夜班」（Late Shift）延續了這種高度貼近現實的表演風格。片中，一位夜班護理師在醫療現場的極端壓力下逐漸崩潰，象徵制度的疲憊與人性的極限。這部作品不僅入圍多項國際影展，更將代表瑞士角逐 2026 年舉行的第 98 屆奧斯卡最佳國際影片獎（原最佳外語片）。然而，比起得獎呼聲，更值得我們注意的，是它所揭示的醫療體系如何在高壓環境下逐步走向「失控」。

廣告 廣告

瑞士與台灣的醫療制度同樣以全民保險為核心，但運作模式大異其趣。瑞士採強制性私人保險制度，每人每年平均保費高達4720瑞郎（約新台18萬4千元）；台灣則根據健保署資料，每人每年平均僅繳7600 元，卻能享有普遍覆蓋的醫療照護。這樣懸殊的差距，正是「高投入」與「高效率」兩種模式的極端對比。

根據OECD與WHO的統計，瑞士的醫療支出占GDP約11至12％，而台灣約6至7％。然而，「The Lancet」在2015與2016年發表的Global Burden of Disease研究（HAQ Index）顯示，瑞士的醫療可近性與品質指數約92～96分，全球排名第3至7名；台灣則介於78～85分，約第30至40名。台灣的成績雖不俗，顯示出在有限資源下仍能維持良好的醫療可近性，但若拉開國際比較，在醫療品質與公平性上，仍與前段班國家有一段不容忽視的差距。

「失控夜班」所描繪的醫療現場崩潰，不只是戲劇誇張，而是當代醫療現實的縮影。醫療人力不足、制度壓力與臨床倦怠並非瑞士獨有的問題，台灣同樣身陷其中。不同的是，瑞士能仰賴高密度的資源與完善的制度逐步修復體系，而台灣則長期以低報酬、高工時支撐全民健保的榮景，醫護人員的「使命感」成為最後一道防線。當過勞成為常態、離職潮成為警訊，這場「失控」其實早已在現實中上演。

制度的韌性，不只是能否撐過危機，更在於是否能讓前線人員有喘息的空間。當社會讚嘆健保的效率與普及時，也應誠實面對「低支出、高負荷」的代價。真正的醫療韌性，不應建立在犧牲與忍耐之上，而該源於合理的投入與制度性的修復力。唯有當醫療能「以人為本」而非「以制度為限」，我們才能避免下一個「夜班」繼續失控。（作者為輔大公衛系教授）