失控寶寶 vs. 淡定寶寶：用氣質理解孩子的情緒反應

反應強度強的孩子說話大聲，開心的時候笑到在地上打滾，生氣的時候，像火山爆發，哭起來尤其讓人震耳欲聾。走在路上不小心摔了一跤，哭聲大到讓你誤以為他骨折了；感冒生病時，也會哇哇大叫，吵得全家人都知道他不舒服，讓你不得不注意到他的喜怒哀樂。

反應強度弱的孩子正好相反，外人很難察覺他的心情，因為不論高興或是難過，他的反應都是淡淡的、輕描淡寫的。即使生病也只是自己默默承受，常常會被父母忽略。

如果你的孩子是屬於反應強度較大，當孩子哭鬧時，父母可能會不知道該如何反應。首先，父母要先分辨是真的不舒服還是操弄性的情緒。

對嬰兒而言，哭泣是日常生活中的一部分，甚至是一種全身運動，有時候，精力旺盛的大哭是健康和強壯的表徵。所以會哭鬧的嬰兒是健康的，每個嬰兒每天都需要一定的哭泣量來鍛練自己的心肺功能，得到滿足。幼兒階段，語言能力尚未發展成熟，他們還是無法精確表達飢餓、尿布濕了、疲倦、害怕等等生理及心理的不舒服，就用哭鬧的方式來吸引大人的注意。所以，面對孩子的哭鬧要先判斷原因，幫助孩子解決問題。如果孩子只是要宣洩情緒，就讓他哭個夠，不要阻止他。

有些狀況下，孩子哭鬧不只是代表他有生理或心理的需求，還帶有操弄別人的目的，他會企圖藉由哭鬧的方式來脅迫大人妥協，這時候就是操弄性的情緒。當孩子用哭鬧的方式，得到任何形式的酬賞時，就會形成一種固定的模式。

反應度強與反應度弱的孩子的行為表現。圖片來源：《九大氣質解鎖孩子的天賦密碼》

和孩子多聊聊情緒感受

在面對孩子的情緒反應時，要用同理心去反應，也就是將孩子真正的情緒感受，用適當的語言表達出來。這樣，一方面可以讓孩子學會用正確的情緒語彙，來表示自己的感受；另一方面，也可以讓他們感受到被接納和了解。因為情緒可以得到宣洩，身體也自然可以放鬆。

例如，晚上怕黑，不敢起來上廁所。在這種情況下，家長可以抱抱孩子，等孩子安心之後，就願意和父母一起討論解決方法。如果家長一開始先否定孩子的感受，孩子的情緒得不到支持和紓緩，就不願意來學習解決問題的方法了。

你也可以從氣質的角度思考孩子情緒背後的原因，可能是活力充沛的孩子被限制太久了；退縮害羞的孩子被嚇到了；敏感度高的孩子接受的刺激過多，或堅持度高的孩子一直沒辦法達到目的。找出情緒背後的原因，就可以幫助孩子調整環境，避免出現過多負向情緒。同時也要幫助孩子了解自己，辨識自己的需要，設計出適合自己的情緒處理和問題解決的方法。

談論情緒感受是了解及控制情緒最直接的方法。而三歲到九歲這個階段，正是孩子學習認識情緒的關鍵時期。當孩子生氣或難過時，父母不能轉頭不管，也不要懲罰孩子；相反的，要告訴孩子感覺並不可怕，任何感覺都是自然的，也都是可以處理的。利用回家路上、洗澡或睡前，與孩子一起聊聊當天的心情和情緒感受。父母也可以真誠分享自己的感受，教孩子學會聆聽別人的情緒。

溫和而堅定的態度

在面對操弄性的情緒時，家長要學習不為所動，堅持原則，以免受制於孩子的情緒，被牽著走。更糟糕的是，增強了孩子用情緒操弄別人的行為，會變成一種習慣性的技倆。

當孩子意圖要操弄情緒時，父母最好的態度是「溫和而堅定」，不用生氣，也不必大吼大叫，態度溫和，表情堅定。保持心平氣和，說話愈小聲愈好，只要重複原則即可。當孩子看到父母不為所動的態度，就知道踢到鐵板了，再哭鬧也沒有用。

面對孩子操弄性的情緒，父母保持溫和而堅定的態度。圖片來源：《九大氣質解鎖孩子的天賦密碼》

有時候，父母會被孩子的哭鬧激怒，用大聲吼叫的方式，企圖壓制孩子的哭鬧行為。雖然有時看似有效，但孩子還是會覺得自己是成功了，因為父母的情緒已經受到影響，這樣還是會強化孩子哭鬧的行為。

例如帶孩子去商店和百貨公司，孩子會用哭鬧的方式，企圖左右父母的決定，吵著買他想要的玩具，父母常常因為怕在公共場所丟臉，順應了孩子的要求，同時也增強孩子使用這個策略的行為。

當孩子在公共場所大鬧時，首先要排除是不是因為他已經太累了，或是環境的刺激太強，已經超出他的情緒負荷。此時，最好的方法，是將孩子帶到比較安靜、人群較少、不會被別人注意的地方，讓孩子的情緒先安定下來，考慮孩子是不是有生理的需求，例如想睡覺、肚子餓、想上廁所、口渴要喝水、太熱或是太冷......，排除這些因素之後，爸爸媽媽就要堅持立場，重述原則，告訴孩子大哭大鬧是沒有用的。

