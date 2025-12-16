失控撞護欄淪「一團廢鐵」人車栽水溝！年輕駕駛頭、胸重創…送醫救不回

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉台18線24公里處，昨晚（15日）傳出死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣中埔鄉台18線24公里處，昨晚（15日）傳出死亡車禍；一輛車不明原因失控自撞路邊外側護欄及電線桿，連人帶車掉進一旁水溝，車輛嚴重毀損，幾乎淪為廢鐵，駕駛受困車內，被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生在昨天（15日）晚上11時24分，22歲男子開車行經中埔鄉台18線24公里處，不明原因自撞路邊外側護欄及電線桿，整輛車變成廢鐵，駕駛連人帶車掉進路旁水溝。

肇事車輛嚴重毀損，栽進水溝，幾乎淪為廢鐵。（圖／翻攝畫面）

警消獲報到場，消防人員架梯及運用救助吊臂協助駕駛脫困，當下他頭部及胸部嚴重擦挫傷，已無呼吸心跳，送醫搶就不治。

初步了解，肇事男子並無酒駕，詳細事故原因，仍待釐清；警方呼籲，因夜間行車視線較差，遇路口、彎道應減速慢行，並避免疲勞駕駛，倘若出現打瞌睡、精神不濟時，務必將車停在安全地點休息，避免交通事故憾事發生。

