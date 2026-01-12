地方中心／黃富溢 宜蘭報導

半夜開車又自撞！今日（12）凌晨，一輛百萬名車行經宜蘭青雲路時，疑似車速過快導致失控，直接撞上路邊的變電箱。這一撞，也讓頭城鎮「破紀錄」共造成370戶，連警察局、消防局也停電。目擊者無奈的說，自家車庫沒電，他也差點回不了家門。

天色昏暗，一輛白色小客車經過路口，沒有減速，直接衝了過去。下一秒，竟直接朝路邊變電箱撞了下去。就看到變電箱整個被撞到「斷頭」。白色客車三輪卡在田裡，車頭嚴重毀損，連輪胎都破了，可見當時撞擊力道，有多大。

失控撞變電箱！宜蘭頭城370戶大停電 民眾險「回不了家」

客車自撞，變電箱慘遭「斷頭」（圖／民視新聞）

事發在12號凌晨，一輛白色轎車，經過宜蘭頭城鎮青雲路時，疑似車速過快，撞上路邊變電箱，人沒事，卻導致瞬間，周遭街道，黑壓壓一片。自撞變電箱，導致頭城鎮開蘭路一帶，共有370戶停電，連警察局、消防局也瞬間陷入黑暗。目擊者沈先生：「回家發現整個街道都是暗的，警察局和消防局都沒電。」說當年頭城挺過2017年817的全台大停電，沒想到這一次敗給百萬名車的一撞！沈先生：「覺得很詭異，有一次815大停電，我們這邊都沒有停電，警察局也不會停電。」

連當地警局也停電（圖／民視新聞）

不過當地民眾說，這裡有機車道加上路旁有溝渠，開車駕駛稍有不慎，就很容易出事。台電人員除了抓緊時間復電外，也趕忙在變電箱上，貼上反光條，防止車輛再撞上。意外造成停電外，車上人員都平安無事，但到底是怎麼撞的，還有待警方釐清。





原文出處：失控撞變電箱！宜蘭頭城370戶大停電 民眾險「回不了家」

