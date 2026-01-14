失控撞電桿…把車撞稀爛「百萬賓士」淪廢鐵！闖禍女駕駛棄車落跑了

記者陳弘逸／高雄報導

一名女駕駛開要價上百萬「A180」車型的紅色賓士，偏離道路，自撞對向電線桿。（圖／翻攝畫面）

高雄市橋頭區今天（15日）凌晨，發生離奇車禍，一名女駕駛開要價上百萬「A180」車型的紅色賓士，偏離道路，自撞對向電線桿，導致車頭嚴重毀損還竄出濃煙，肇事女駕駛則獨自下車，徒步離開現場；警方獲報到場時，現場只剩被撞稀爛的賓士，後續將通知人到案說明，並釐清是否涉及不法，違反《道路交通管理處罰條例》部分，將依法開罰。

紅色賓士自撞電線桿,嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在今天（15日）凌晨，一名女子駕駛要價上百萬「A180」車型的紅色賓士，行經橋頭區通燕路時，不明原因失控，偏離道路自撞對向車道電線桿，導致車輛嚴重毀損，車頭被撞稀爛，幾乎淪為廢鐵。

廣告 廣告

女駕駛肇事後，緩步離開現場，並未留下處理車禍。（圖／翻攝畫面）

女駕駛肇事後下車，緩步離開現場，並未留下處理車禍；轄區岡山警分局於凌晨2時23分獲報，員警到場時，只留被撞毀的賓士在現場，都未見人影。

監視器拍到女駕駛肇事後徒步離開現場。（圖／翻攝畫面）

經查，該車為黃姓車主所有，他表示當時車由蔡姓母親開走，目前仍未連繫上，後續將通知肇事女駕駛到案說明，並釐清事故原因，同時追查是否涉及不法，另詳細事故肇因將交由交通大隊分析鑑定。

要價上百萬「A180」車型的紅色賓士被撞爛後留在現場。（圖／翻攝畫面）

至於女駕駛肇事後，未留於現場等候警方到場處置，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條規定，後續將依法開罰，可處1000元以上3000元以下罰鍰；如有逃逸情形，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

更多三立新聞網報導

老闆認員工當「乾女兒」強扯絲襪逞慾！她腦袋一片空白…怕丟工作不敢說

26歲海軍士官休假外出「不明原因」落水溺斃！軍方收到噩耗哀痛發聲

高雄浮屍身分曝！離家通報失蹤「隔一夜接噩耗」父悲認海軍兒冰冷遺體

市長初選民調「不到1%」吞敗！邱議瑩：比賽已經結束，各式陰謀論不必要

