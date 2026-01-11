失控的佔有慾
金彥斌 / 文字工作者
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。
美國以自衛權與國家安全辯解此次行動的合法行為（甚至川普冠冕堂皇稱，必須獲取委內瑞拉的國有石油和其他東西，才能夠重建其國家）；或是日前中共解放軍施行「正義使命2025」環臺軍演，向美國、日本與臺灣表明，有能力以「蟒蛇戰術」遏制臺獨與外部勢力的干涉；或俄羅斯以「特別軍事行動」，以「去納粹」之名展現其侵略烏克蘭的正當性，都是人性原始的「佔有」慾望所驅使，使今日地緣政、經的變化，因強權害怕受到挑戰，以及國際不得不認清、同時又恐懼他國崛起勢力的矛盾心理，逐漸忽視人類擁有理性思維與道德反省的優勢與特點，不願透過對話、溝通理解彼此，反而重回軍備競爭，甚至核武擴張，是對權力、資源失控的佔有慾。
正如法國哲學家賽荷在著作《失控的佔有慾：人類為什麼汙染世界》中提及，動物會以尿液標記自己的地盤，即「生物藉由玷汙，以取得或保存自己的東西」，因此，在二戰後各國依憑國際法的規範，進行經貿往來形成全球化秩序，以經貿競逐取代原始戰爭的野蠻侵略，並以有限度的軍事屏障保衛自身，自他共榮，以區別純然的動物行為。
但在俄烏戰爭與川普重掌美國之後，世界局勢正走向如金融時報(Financial Times)在2025年2月所繪製的漫畫一般：普丁、川普與習近平正拿著刀叉切開、分食著地球，仿佛揭示強權即正義與真理，並正由美、俄、中開啟的各形式戰爭（包含關稅戰），與無道德、無交易底線的外交政策，讓國際秩序搖搖欲墜，彰顯了強權失控的權力佔有慾。
此次川普對委內瑞拉的行為，不僅是在拉美區域樹立殺雞儆猴之姿，更是對中國大陸叫版，為四月會面準備：西半球屬美國核心利益，來分一杯羹就要先拜碼頭。而且，川普認為「生命就是一場大交易」，習近平又在釜山會面時曾稱「美中要算大帳」。美國深知臺灣是中國大陸核心利益。屆時對臺灣議題可能延續對「正義使命2025」軍演的發言，仍稱與習近平關係良好、不擔心中國大陸攻打臺灣，甚至恐為彰顯G2的新秩序，而給習近平面子，將「反對臺獨」成為兩強權對國際釋出的新敘事，創造兩強勢力在權力翹翹板上取得平衡的條件，臺灣又如何面對川普交易型外交與信奉拳頭大的才能上桌談的現實呢？
川普欲在西半球進行完全宰制下，陷入對權力的失控、迷戀與自我膨脹，而忽略賽荷警示：「人類要試著去控制我們所形成的主宰。因為純粹的主宰會反過來危害自己。」（賽荷《自然契約論》），人類不論在大自然或國際生態中生存，都應有所節制，尤其在民主國家體制下，權力，是向人民租借的，如同賽荷認為，人類對自然資源只是「租賃者」的概念，應保持謙卑。
對比賴清德總統帶領的雖然是雙少數政府，在大罷免後未見謙卑態度，仍不斷希望在立法、行政甚至司法上擴權，亦是對權力與政治資源的需求出現失控的佔有慾。而對國際政治的大局觀又不如韓國總統李在明的務實的靈活外交，僅單押美國，為其強大歡呼；同時卻強力抗中，絲毫不見未來可能成為強權籌碼而擔憂。例如台積電生態鏈仍是美國所覬覦的臺灣珍貴的國家利益，政府卻樂於在美中博弈中，奉獻資源，造成臺灣實力的削弱。反觀李在明總統曾稱，為國家利益，可以對美國下跪，此次訪陸則稱「中國大陸是好鄰居」，謹慎在兩強權中求生存，抓住兩強的需求，在經貿與軍事發展上，藉兩強「鬥而不破」的趨勢壯大自身軟、硬實力。
在兩岸問題上，賴總統將中國大陸視為境外敵對勢力的論述，也因對權力的失控的佔有慾驅使，而將在野黨監督職權上進行玷汙（例如以大罷免與抹紅手段），認為監督預算與建言都為中共唱和，但根本是欲加之罪何患無辭！
因此，當賴總統為總預算審議對在野黨喊話：政黨監督是責任，但國家發展不應該是籌碼，這句話亦是給總統自己的警示：國家發展的籌碼不應該單壓任一強權，更不應在政黨利益與政客失控的私慾之下，尤其在凶險又現實的國際政治環境，請總統不看僧面看佛面，以蒼生為念吧！
