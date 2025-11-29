失控的微型電動二輪車！事故違規暴增 專家籲須制定教育訓練課

微型電動二輪車管理問題日益嚴重，成為交通安全隱憂。新北市今年1至10月取締違規案件高達4984件，比去年同期增加近六成。這類車輛不需駕照、價格便宜，吸引許多外籍移工和未成年人使用，但相關使用者往往缺乏交通規則認知。今年上半年已造成4168人受傷，其中未成年人占三分之一，達1387人。專家呼籲應加強管理，包括考慮實施駕照制度、強化教育訓練，以平衡便利性與安全考量。

微型電動二輪車免考照，移工違規成大宗。（圖／TVBS）

新北市員警在執行勤務時，發現一輛微型電動二輪車的車牌有異狀，立即示意騎士停車受檢。騎士為外籍移工，雖然配合出示證件，但似乎對員警的說明理解有限。員警指出該騎士存在雙載及未繫安全帽扣帶等違規行為。

這類違規情況在工業區幾乎每天都在上演，尤其是外籍移工騎乘微型電動二輪車的現象相當普遍。根據規定，自2022年11月30日起，微型電動二輪車需要登記領牌並投保強制險才能上路，但實際執行情況仍不理想。目前保管場內滿是被移置的違規車輛，今年1至10月已累積355件。違規行為如酒駕、未滿14歲騎乘或違法改裝等，將被處以300至5400元不等的罰鍰。

交通法規宣導和查緝工作面臨語言障礙，成交通安全的一大隱憂。（圖／TVBS）

新北市交大執法組分隊長李盛馨表示，2024年1至10月取締微型電動二輪車共計4984件，相較2023年同期增加了1972件，增幅約六成。最常見的違規樣態是不依規定停放車輛，其次是乘坐人數不符規定，也就是常見的雙載行為。

統計數據顯示，騎乘微型電動二輪車不僅違規數增加，死傷人數也持續上升。今年上半年已有4168人因此受傷，其中13至17歲的未成年人死傷人數達1387人，占了三分之一，顯示情況正在失控。

微型電動二輪車外觀與一般機車相似，但因車速較慢且車重不含電池在40公斤以下而被歸為不同類別。目前的道路交通管理條例對此類車輛的規範仍有不足，警方指出，現行法規對微型電動二輪車肇事逃逸沒有明確的處罰規定，即使沒有人受傷也缺乏相關規範。

簡略的法規加上便宜的價格，使外籍移工容易購買這類車輛。然而，交通法規宣導和查緝工作面臨語言障礙，讓這類車款成為交通安全的一大隱憂。

立委以及相關民間團體認為需修法再嚴格管控微型電動二輪車。（圖／TVBS）

立法委員洪孟楷認為，微型電動二輪車使用族群多為外籍移工或不方便考照的人士，但不能因為它不用考照就導致大量無照人士使用。他強調不能把方便當成隨便，如果使用比例過高，交通部門應考慮未來針對危險電動車設立專用駕照，或比照現行駕照制度進行管理。

立法委員李坤城則表示，很多騎乘者因為沒有考駕照而不了解交通規則，交通部應該提出管理方式。他特別提到，目前不需駕照的規定對青少年來說過於容易便利，加上入門價格便宜，僅需兩萬多元就能購買，因此他希望交通部能有一個管理方法，讓騎乘者了解交通規則。

現行規定只要年滿14歲，即使沒有駕照也能騎乘微型電動二輪車，而一般機車則需要18歲且必須考取駕照。這樣的年齡空窗和法規認知落差，讓許多人擔憂沒有配套措施下，年輕學生可能會騎車橫衝直撞。

靖娟基金會執行長許雅荏呼籲應該正視問題，並尋找方法降低事故數據。她建議應盡快制定全國一致性的教育訓練課程，針對時速25公里以下的微型電動二輪車進行規範，尤其在大眾運輸不發達的縣市，應優先推動類似考照的方式。

交通宣導工作除了需要學校加強外，家庭教育也需要從周邊協助。微型電動二輪車的出現確實為家庭主婦、高齡長者以及外籍移工提供了便利的移動選擇，但在法規存在灰色地帶的情況下，政府在強化管理的同時，也需要仔細考量民眾移動權利和相關配套措施。

