失控直衝ATM！三立SNG車撞彰銀釀10傷 酒測結果出爐了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

今（23）日下午3時許，《三立新聞台》一名林姓駕駛於工作期間，駕駛SNG採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，不明原因失控撞入彰化銀行吉林分行，造成10人輕重傷。對此，警方表示，肇事駕駛初步供稱，是因車輛轉速突然上升才會暴衝釀禍，經酒測數值為零，目前車輛已被查扣，有待進一步調查。





台北市警局中山分局長張耀仁受訪時指出，肇事的林姓駕駛初步供稱，當時他開車自一江街北往南行駛，準備左轉南京東路，過程中車輛突然轉速上升，導致無法控制，車輛一路自一江街衝進彰化銀行吉林分行的自動櫃員機（ATM）。

事故現場一片狼藉。（圖／民視新聞翻攝）

警方已對林姓駕駛進行酒測，酒測值為零；而與林男對話的過程中，他的精神狀況都還可以，針對員警所詢狀況可給予清楚回應；林男初步供稱是因車輛機械因素造成轉速出問題而釀禍，現已查扣肇事的SNG車，未來會送相關機關鑑定，釐清是機械、人員精神恍惚或操控失當所致。

至於3名傷勢較重傷者的狀況，張耀仁透露，所幸3人目前皆已恢復意識，初步了解受傷的都是銀行內的客戶與經過的路人。







