失控自撞路邊車「車頭全毀」 後座19歲女滿臉血送醫
嘉義縣 / 綜合報導
嘉義市興業西路，今(16)日上午傳出車禍，一輛轎車不明原因突然失控，擦撞路邊停放車輛，轉了快半圈，把路邊車輛撞到往前推再撞上其他轎車，肇事駕駛過了好長一段時間，才回過神來下車查看，而車後座的19歲女子，頭部受傷，滿臉都是血，經過初步治療包紮後，趕緊送醫。
凌晨5點多，一輛白色車輛，開經過結果卻突然失控，直接猛力撞上，停在路邊的車輛，白車轉了快半圈，路邊車輛也被撞到衝上人行道，又再往前撞前方轎車，現場一團亂，而駕駛過了好長一段時間，才回過神下車查看。
救護人員VS.女乘客說：「你先坐著，你是怕躺下去會痛是不是？，嗯，不會不會，不然你側躺。」救護人員獲報到場處理，後座乘客19歲女性，表情痛苦，上擔架準備送醫，她滿臉是血，說自己頭部很痛，右膝也擦傷，救護人員確認傷者頸椎沒問題後，先將傷口清洗包紮止血，送醫治療。
嘉義市消防局湖內分隊隊員王文成說：「額頭部分有大約3公分撕裂傷，給予傷口清洗包紮止血，確認患者無頸椎疑慮，依家屬要求，送往嘉義基督教醫院。」
車禍意外發生在嘉義興業西路，16日早上5點多，一輛自小客車擦撞路邊停車車輛，整輛車橫向停於路中，車頭嚴重毀損，車上駕駛乘客共三人，其中一名女乘客在後座，頭部受傷意識清楚，嘉義市警察局交通隊交安組組長羅寁驊說：「共3人受傷，2人送醫，經酒測確認無酒後駕車情形，全案肇事責任尚待釐清中。」
駕駛開車上路，卻不明原因向右偏移，失控暴衝，造成3輛車都受損，乘客還受傷，警方呼籲駕駛應避免疲勞，精神不濟上路，也得多多注意車況，避免發生意外。
