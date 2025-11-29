失控衝撞機車如"撞保齡球瓶" 自小客車駕駛稱身體不適失神

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南高雄報導

台南市安南區，發生一起自小客車追撞機車的交通事故。肇事的自小客女駕駛，疑因身體突然不適，竟在路口衝撞，前方停等紅燈三名女機車騎士。另外在高雄楠梓區，也發生自小客駕駛，迴轉車輛後失控，衝撞路旁停等紅燈的三輛轎車和一輛機車，造成騎士和乘客受傷，還好送醫後沒有大礙。

失控衝撞機車如「撞保齡球瓶」 自小客車稱身體不適失神

自小客駕駛供稱突然不適，暴衝前方停等紅燈騎士！（圖／民視新聞）

機車騎士們到路口停等紅燈，後方開來的白色轎車，先是放慢了速度，沒想到卻又突然往前加速，這下子不得了，前方停等紅燈的騎士們，一位僥倖被推開，白色上衣的女騎士，則被猛力的往前推撞了一段路後，摔向路旁，至於另一名黑色上衣的女騎士，則是一路在引擎蓋上，被端開了十來公尺，巨大聲響引來附近民眾驚慌。附近民眾說：「看到一個人躺在那裡，聲音很大，當然很大不然我怎麼會跑出來。」機車騎士們像保齡球瓶般的被追撞，倒了一地。救護人員獲報趕到現場，兩名女騎士身體擦挫傷，其中一人被送醫，而肇事的女駕駛，也坐上了救護車，因為事故發生前，她說突然感到頭暈不適，失神釀禍，也要到醫院檢查，警方至今還沒有製作事故筆錄。

高雄楠梓區失控衝撞。紅色自小客迴轉後，突然閃向雙黃線，又衝向路邊多部車輛！（圖／民視新聞）

台南第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示：「本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，本分局將依相關規定，依法後續處理。」無獨有偶在高雄楠梓區，也發生失控衝撞。紅色自小客在路口從外側車道迴轉後，突然先是閃向雙黃線，接著又衝向路邊，直接撞上停等紅燈的三輛轎車，和一輛雙載的機車，追撞過程也是萬分驚險，還是撞了又撞，還好兩名機車上的騎士和乘客，送醫後無大礙。高雄市楠梓分局交通組長許晉瑋表示：「往東方向迴轉，不明原因失控撞擊三輛自小客車，以及普通重機車。」兩起事故的肇事駕駛都沒有酒駕，但肇事過程卻都十分誇張，儘管肇事原因都難以一時釐清，卻讓無辜騎士飽受無妄之災。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

