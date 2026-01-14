失控！新北公車故障撞4傷 高雄曳引車擦撞公車

新北新莊一輛公車因為機械故障撞上小貨車，撞擊力道大，造成公車上有4名乘客受傷。（圖／東森新聞）





新北新莊一輛公車因為機械故障撞上小貨車，撞擊力道大，造成公車上有4名乘客受傷。另外高雄一輛曳引車沒保持安全距離，轉彎擦撞公車，駕駛車窗瞬間破裂，還好車上沒有乘客，司機也沒有受傷。

公車經過路口，原本正常行駛，不過突然間，車頭朝內線道切過去，直接撞上小貨車，公車大力晃動，後方車輛發現後，趕緊減速，警方獲報到場，進行交通指揮，救護車也抵達，因為車禍造成四人受傷。

13日下午三點多，新北新莊區中正路上，61歲的公車司機行駛途中，自稱因為機械故障需要變換車道，隨即與小貨車發生碰撞，兩人酒測值均為0，車禍撞擊力道大，車上76歲女乘客牙齒受傷，19歲女乘客頭部撕裂傷，34歲女乘客後腦及手腳挫傷，69歲女乘客右手挫傷，所幸都意識清楚，送往醫院治療沒有大礙。

另外在高雄也發生公車事故，曳引車右轉，右側板台撞到外側車道的公車，駕駛的車窗玻璃瞬間爆裂，左側車體變形，整台車晃了一下。事發在下午一點多高雄小港區中安路與高鳳路口，幸好當時車上沒有載乘客，公車駕駛也未受傷，雙方酒測值為0，警方調閱監視器發現，曳引車未保持安全車距釀禍，撞得如此大力，所幸沒有人員傷亡。

