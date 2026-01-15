失敗能幫助大腦進化！一生要遵守的3大原則：別把失敗怪別人頭上

大部分的人都害怕失敗，其實失敗是大腦重要的鍛鍊。腦科學和人工智慧（AI）研究者黑川伊保子於《60歲使用說明書》一書中，從腦科學角度解讀「變老」相關問題，包括在意年輕、在意痴呆、在意孩子等問題，幫助讀者切換大腦的使用目的，展開自己史上最好的人生。以下為原書摘文：







一生中都要遵守失敗3原則



前面說過，失敗是大腦重要的鍛鍊。沒有失敗，直覺無法運作，不但見識短淺，而且培養不出同理心，人也會變得氣量小⋯⋯沒有一點好處。但是不用擔心，世上沒有不失敗的人。不過遺憾的是，好不容易失敗了，失敗經驗卻沒有反映到腦中。

所以，我要提出失敗確實幫助大腦進化的3個原則：

不將失敗歸咎他人。 不要對過去的失敗碎念不休。 不要對未來的失敗潑冷水。

另外，雖然說30歲是失敗的適齡期，但是失敗造成進化的次數，其實在成長期最為顯著。嬰兒跌倒就能學會走路，戀愛被甩後成功率就會提高。而且，大腦至死都會向失敗學習，所以希望各位一生中都要遵守失敗3原則。





第1條：不將失敗歸咎他人



把失敗怪在別人頭上，大腦就不會啟動失敗模式，睡眠中也不會發生任何變化，不知反省的時候也是一樣。勇敢坦承失敗，痛徹心扉（也會有少量打擊的電流流到大腦），是大腦進化時不可缺少的過程。

把自己犯的錯歸咎別人，實在是件可惜的事。儘管感到沉痛，但是腦卻沒有進化，這樣的失敗豈不是沒有意義了嗎？失敗時要勇敢面對，但是你不必一直抱著負面的思想，好好的痛徹心扉一次，大腦就會建立失敗的標記。這樣就沒問題了，它會在睡眠中進化。

你入睡時帶著清爽的心情就行了，即使忘了犯下的錯誤也無所謂。就算真的想起來，就告訴自己「這是今天犯的錯，明天清晨大腦就會復原，所以敞開心胸吧。」

另外我還會搶佔別人的失敗。即使百分之一百是別人犯錯造成的失敗，我也會沉痛地想：「我本來應該可以做些什麼，早知道如此做就好了。也不是，或許應該那麼做？」事先這麼預習，大腦的迴路就會啟動，迴避當我處於同樣立場時的危機。所以，主管失敗時，我也會把它視為自己的錯，積極地感同身受，當然，屬下的錯、家人的錯，我也會這麼做。

雖然我搶佔別人的失敗是為了自己，卻得到極高的評價。當主管沒注意到報告的重要部分，我會對他說：「我應該貼上貼紙再交出來的。因為部長要處理的事情那麼多。」於是他會對別人說：「她的工作能力很強。」下次我提案時，他也會十分專心傾聽。

如果我事先把這個祕訣教給兒孫或下屬，他們一定能出人頭地。因此，先從身邊開始實行吧。60世代人平常就實踐這個動作，當兒孫或下屬犯錯時，不妨開口對他們說：「啊，那件事是我的錯。如果我事前幫你注意到就好了。」

這樣的發言還具有很大的附加效果，對於體諒自己的失敗、分擔責任的人，人們絕對不會鄙視他。不論到了多大歲數，你的人生一定都能與年輕人共處。我覺得這是非常美妙的事。





第2條：不要對過去的失敗碎念不休



失敗的當天晚上，大腦會提高失敗相關迴路的「閾值」（引起反應的極限值），讓信號難以流過。總之，失敗的第二天，信號不容易流到失敗迴路。

大腦特地阻礙了信號流過，第二天還耿耿於懷的碎念不休，你想結果會怎麼樣？大腦的記憶甦醒，信號又流過，更新了記憶，以至於信號又變得流暢了。是的。如果一直碎碎念這件事，又會變回容易失敗的迴路了。

像是練習高爾夫球的時候，如果自我反省：「要注意打出去的時候，這裡不要搖晃。」於是大腦就會細心的讓信號流過當時使用的神經迴路。只要想到身體的動作，大腦就只會對身體做出動作時使用的腦神經迴路通電。

因此，之後揮出的球桿，大致會按照反省的內容，不會搖晃了。工作上犯的錯，只要稍微閃過腦際降低風險就行了。鑽牛角尖式的反省反而危險，無法發揮直覺的效用。





第3條：不要對未來的失敗潑冷水



連過去的失敗，一再碎念都有危險，未來根本尚未發生的失敗，還一再潑冷水，可以說是愚蠢至極了。「好像會輸」「反正會失敗」「肯定行不通啦」等話，在說話當下，失敗迴路就會大開閘門，趨向負面的未來。

如果大人對認真努力的孩子說：「你上次因為〇〇而失敗了對吧。這次要努力，別再犯錯了喲。」我會想把那個人揍一頓（先為自己的粗暴道歉）。因為孩子聽了這樣的話，不可能有好的表現。上場之前，失敗的迴路又被重新覆寫，真是太可憐了。

年長者不可以把自己的不安隨意丟給年輕人。60世代的人是洞察的天才，有些人會發現各種各樣的「不安種子」。如果隨意透露給兒孫或是下屬，他們將會繼承失敗連連的人生。60世代不時浮現「不安種子」的人，恐怕養育你的人也會經常把「不安」放在嘴上，請讓這個輪迴到你這裡就停止吧。

（本文摘自／60歲使用說明書：60歲是人生的新人，運用6大放下法則，活出自己史上最好的人生！／遠流出版）

