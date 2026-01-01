「失敗」的珠峰垃圾按金制可能被等額清理費取代

尼泊爾當局告訴 BBC，一項鼓勵登山者將垃圾從珠穆朗瑪峰帶下山的計劃即將被取消，因為該計劃被認為失敗。

登山者原本必須支付 4,000 美元（約2,964 英鎊）的按金，只有在他們將至少8公斤（18 磅）的垃圾帶下山時，才能取回按金。

這項計劃原本希望能開始解決世界最高峰上的垃圾問題，據估計，山上覆蓋著約50噸垃圾。

然而，經過11年，垃圾仍然在堆積，這項計劃因「未能顯示具體成果」而被擱置。

清理行動通常集中在珠穆朗瑪峰的較低營地，因為在高海拔地區進行行動比較困難且成本高昂。 [David Liano]

尼泊爾觀光局局長高塔姆（Himal Gautam）告訴BBC，不單是垃圾問題「並未消失」，而按金制度本身也「成為了行政負擔」。

廣告 廣告

觀光局及登山部門官員告訴BBC，多年來大部分按金已經退還，這意味著大多數登山者確實帶回了垃圾。

但據稱該計劃失敗的原因在於，登山者帶回的垃圾通常來自較低的營地，而非垃圾問題最嚴重的高海拔營地。

「人們通常只會從高營地帶回氧氣瓶，」運營珠穆朗瑪峰檢查站的薩加瑪塔污染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee）負責人次仁（Tsering Sherpa） 說。

「其他像帳篷、罐頭、食品和飲品的包裝盒大多被遺留在那裡，這就是為什麼我們看到如此多垃圾堆積。」

次仁表示，平均每位登山者在山上停留約六週進行適應及攀登時，會產生多達12公斤（26 磅）的垃圾。

除了要求登山者帶回的垃圾量少於實際產生量這一「有缺陷的規定」外，珠峰地區的當局表示，缺乏監管是主要的挑戰。

「除了昆布冰瀑（Khumbu Icefall）上方的檢查站外，沒有任何監察登山者行為的措施。」次仁說。

尼泊爾當局希望新的方案能更有效。

即使是珠峰大本營以下的較低海拔地區，也能看到遊客和徒步者遺棄的垃圾。 [Getty Images]

根據修改後的規定，官員表示，將向登山者收取一筆不能退還的清理費，用於在第二營地設立檢查站，並派遣山地巡查員持續前往更高海拔的區域，確保登山者將垃圾帶下山。

觀光局官員表示，費用很可能是每位登山者4,000美元，與原本按金的金額相同，並將在國會通過後生效。

帕桑拉姆鄉（Pasang Lhamu）首長明馬（Mingma Sherpa） 表示，這項改變是雪巴（夏爾巴人）社群多年來一直遊說的結果。

「我們一直質疑按金制度的有效性，因為我們從未聽說有人因未帶下垃圾而受到懲罰。而且之前沒有專門基金，但現在這筆不可退還的費用將促成基金的建立，使我們能進行清理和監管工作。」

珠穆朗瑪峰登山者數量不斷增加，已讓登山的可持續性日益受到關注。 [Getty Images]

這筆不可退還的費用將成為近期推出的五年山區清理行動計劃的一部分。觀光局發言人阿查里亞（Jaynarayan Acarya） 表示，該計劃旨在「立即解決我們山區迫切的垃圾問題」。

雖然尚未有針對珠峰垃圾量的量化研究，但據估計，那裡有數噸垃圾，其中包括人類糞便，由於氣溫極低，這些糞便在高海拔地區無法腐爛。

隨著人數不斷增加，每年平均登山者已達到約400 人，這還不包括更多支援人員，這已讓攀登珠峰的可持續性日益受到關注。