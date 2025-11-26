失明二房東遭砍297刀慘死！ 國民法官一審判他19年

陳進財狂刺顏姓二房東297刀致死，一審被判19年。（圖／翁靖祐攝）

台北市去年6月發生凶殺案，68歲的陳進財因為欠債與二房東顏男發生衝突，最終涉犯持3把刀以297刀猛刺顏男將其殺死。案發後台北地院於11月18日開始密集審理，並於今日（11月26日）依照殺人罪判處陳進財19年有期徒刑，可上訴。

合議庭認為，陳進財雖然在警方還未發覺前就投案，並在電話中承認殺死人，但陳進才自首動機不單純，在犯刑後還逃回新竹老家繼續下賭，直到認為自己終究難逃法律制裁才選擇投案，但考量到陳進財自首確實減省司法成本，因此符合自首減刑要件，故予以減刑。

合議庭宣判完主文後，陳進財還問法官「我自首有減刑嗎？」並稱自己聽不懂，審判長才再度解釋「有啦」並問陳進財是否有要繼續上訴，陳進財聽聞以後旋即回應表示要繼續上訴。

回顧整起事件，陳進財在去年6月因為不滿顏姓二房東要他領到補助金以後，趕快還錢，一氣之下竟拿一把剪刀、兩把菜刀狂刺顏姓二房東297刀，最終導致其頭骨碎裂、腦漿四溢而死，且犯後陳進財還逃回新竹老家繼續下賭，事後才向警方主動投案。

