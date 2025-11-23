「失明又失聰」5歲寵物犬 遭警開槍射殺！全民怒了 逼市府付出代價

被警員槍殺的狗狗泰迪。圖／City of Sturgeon臉書

美國密蘇里州斯特金市（Sturgeon）去年發生一起警察槍殺失明、失聰寵物犬的案件，這起案件引發當地民眾憤怒，最終導致市長辭職，市府還支付美金50萬元（約新台幣1567萬元）的賠償金給狗狗的主人。

綜合外媒報導，遭射殺的狗名為「泰迪」（Teddy），是1隻5歲、僅5.8公斤重的西施犬，狗狗主人亨特悲痛表示，泰迪自12週大時就由自己撫養，體重僅約13磅（5.9公斤），且完全失明失聰。

去年5月19日，天生失聰，而且大約失明2年的狗狗泰迪，趁著主人吃飯的時候溜出了自家圍欄，跑到了鄰居家的草皮上，由於當地的動物管理是由警方負責，所以鄰居打電話報警，請警方將狗狗抓住，送還給牠的主人亨特。

員警邁倫·伍德森（ Myron Woodson）出警，密錄器錄下的影片顯示，伍德森在草皮上追逐狗狗大約3分鐘，多次想用套索套住狗狗的頸部，都沒有成功，之後他近距離連開兩槍，直接把狗狗給槍斃了。影片清晰地顯示，這隻體型較小、雙眼失明的狗對警員或任何其他人都沒有構成威脅。

員警試圖用套所抓狗，3分鐘都沒有成功。圖／翻攝畫面

狗狗被槍殺，讓主人亨特非常傷心，此事件也引起斯特金市上千位居民的不滿，要求解散當地警方並由其他單位接管動物管制職責。當時的市長亞伯拉罕森（Kevin Abrahamson）還在臉書上二度發文替開槍的員警辯護，說員警懷疑狗狗有狂犬病，因此才槍殺了牠，這是為了保護民眾，但之後市長卻突然辭職，新任市長特魯斯德爾（Seth Truesdell）接任後立即暫停該員警的職務，最後員警也從警局辭職。新市長坦承市府對這件事理不當，並指出事發後每天接到來自全球超過700通抗議電話。

狗狗的主人聘請了律師為愛犬打官司，律師指控市府未對警員進行過如何應對犬隻的適當培訓，亨特向密蘇裡州西區聯邦地區法院提起訴訟，要求賠償美金100萬元（約新台幣3135萬元），後來市府支付美金50萬元與飼主亨特達成和解，而槍殺狗狗的伍德森在離開警局之後，找到了一份送達訴訟文件的工作。

美國司法部估計，每年有多達1萬隻狗被警察槍殺，而動物法律辯護基金會（ALDF）多年來致力於解決這個問題。2015年，動物法律辯護基金會就協助德州通過了一項法律，強制要求所有警員接受全州範圍內的動物應對培訓，使此類槍擊事件減少了90％以上。



