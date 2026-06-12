失明房東遭砍297刀「變肉泥」 萬華翁法庭搓腳…判刑19年定讞

【緯來新聞網】台北市一名70歲陳姓男子積欠債務，遭失明的顏姓二房東催討，雙方在2024年6月間發生口角，竟持刀狂砍對方297刀，臉全部爛掉。檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判19年，上訴二審維持19年刑度。案件上訴，最高法院今（12日）駁回，全案定讞。

陳姓男子不滿遭失明的二房東催債，竟持刀砍殺對方。（圖／翻攝畫面）

根據檢方起訴，陳男向78歲顏姓二房東分租台北市萬華區民和街的房子，雖然按時繳房租，但由於嗜賭，經常向顏行二房東借錢，2人經常發生口角。直到2024年6月9日上午7點多，陳男受不了遭催債，盛怒下持刀狂砍，導致對方死亡，行兇後更換血衣，搭火車南下，在老家新竹都城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案自首「我殺了人」。



一審台北地院國民法官審理後，認為陳男雖然手段兇殘，但符合自首減刑要件，最後判刑19年。陳男覺得判太重，檢察官則認為量刑過輕，案件上訴二審。



死者兒子痛訴，爸爸被砍成一團肉泥；女兒痛批，陳男滿口謊言、自私自利、欺善怕惡。然而，家屬陳述時，陳男根本沒在聽，只顧低頭搓揉自己的腳。而檢察官也認為，陳男自首是迫於情勢，甚至在案發後還跑去賭博，並非真心悔悟，建請法院改判無期徒刑。



全案在3月間宣判，二審認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，因此尊重國民法官庭的判決，駁回雙方上訴，維持19年刑度。案件上訴第三審，最高法院認定事實、適用法律並無違誤，今天駁回上訴定讞。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

吳慷仁都驚呆了！李銘順全裸站在面前惹網暴動

柯震東分手蕭亞軒11年現身互動！曾認「有考慮結婚」