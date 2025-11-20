失明老翁好心借錢慘遭殺害 文學獎得主兒憶亡父哽咽：下次別再那麼做了

陳進財（右）殺害失明二房東，現正接受司法審判。

69歲老翁陳進財不滿78歲二房東顏為堂催討欠款，竟失心瘋往其身上狂砍297刀，導致顏翁失血過多慘死，台北地院國民法庭近日展開審理，20日下午由死者兒子顏一立出庭作證，憶起亡父，顏一立數度哽咽，他眼中的父親是個作風海派，不太會跟朋友計較金錢的人，也充滿著愛心和正義感，「小時候常常會責怪爸爸，讓家裡這麼窮」如今父親走得突然，讓顏一立來不及對他說：「你做得很棒，下次不要再那麼做（借錢給陳進財）了」。

2年前，顏一立曾憑藉小說〈火山〉奪下第十九屆林榮三文學獎短篇小說獎佳作，作品描寫他與父親複雜微妙的關係，他今日出庭作證，在述說中逐漸還原顏為堂生前的面貌，顏一立和父親相差40歲，但父親調皮的性格讓兩人關係沒有太多隔閡，互動很像蠟筆小新裡的小新與廣志。

顏為堂在顏一立幼年時就曾當過二房東，當時的房客多為北漂打拼的青年，「爸爸媽媽很像寄宿家庭的父母，會煮飯給他們吃、照顧他們，甚至會一起聊心事。」

顏一立說，父親是個充滿正義感的人，性格蠻極端的，如果自知理虧就會很安靜，但若是對的就會奮戰到底，「當年房客常常遲交房租，兩三個月都繳不出來，爸爸也就認了。」他回憶，「曾有個翹家少年來入住，某天突然人間消失，原來他把家裡的錢都偷走了，父母本來討論要報警，但爸爸考量少年年輕，未來可能就毀了，就算了。小時候會責怪，爸爸怎麼這麼沒用，難怪家裡這麼窮。」

在顏一立眼中，父親作風海派，不太會跟人家計較錢，擔心要錢會損及形象。在他國中時，父親眼睛近乎全盲，但仍可以自行下廚，「用摸的也可以幫家裡煮東西吃，也很因此燙到」，講到此處，顏一立一度哽咽得說不出話來。

顏為堂失明後情緒開始變化多端，常常躲在房間裡，在牆壁寫草書，寫自己多怨多恨，某日顏為堂突然離家出走，全家人2個禮拜才在華陰街一處教會找到他，原來顏為堂在宗教的洗禮下，開始重拾海派性格，會幫其他街友們申請補助，也會約顏一立一起到龍山寺發放便當。

想起「那一天」，顏一立表示，他在接到警察電話的半小時前，心裡還想著「天氣變熱了，沒辦法帶爸爸去泡溫泉了」接到電話後心裡有不祥的預感，對警察說了十幾次「我不要」，待他冷靜下來後，警察才告知噩耗，請他來派出所做筆錄。

顏一立掛斷電話，去全聯買了2瓶白酒下肚，在酒醉的狀態下製作筆錄、接受記者訪問，受訪時還一度笑嘻嘻表示「這世界就是弱弱相殘」、｢現在沒辦法帶他去泡溫泉了耶｣，當時許多網友看到影片後痛批他戲謔，但顏一立回憶當時狀態，沉重說道「人碰到最大的惡意會笑，碰到善意反而會哭。」

顏為堂生前借款給陳進財卻成悲劇的開端，顏一立來不及對父親說，「你做得很棒 下次不要那麼做了。」



