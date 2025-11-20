失明風險高25倍！糖尿病竟是「視力小偷」 八成患者早期幾乎無症狀

糖尿病患者失明的風險，是一般人的25倍，八成患者早期幾乎沒有症狀。（亞東醫院供圖）

糖尿病不僅影響血糖，還可能悄悄偷走視力。根據統計，台灣超過200萬名糖尿病患者中，近三分之一可能已出現「糖尿病視網膜病變」，卻毫無自覺，糖友失明的風險更高達一般人的25倍。令人擔憂的是，八成患者早期幾乎沒有症狀，不少患者直到視線模糊才就醫，往往已是中後期，可能造成永久視力喪失。

亞東醫院眼科部主任王嘉康醫師指出，長期血糖控制不佳會損害視網膜微血管，進而引發黃斑部病變或視網膜出血，若病變進入中後期，視力可能就不可逆了

廣告 廣告

王嘉康醫師提醒，糖友應每年至少做一次眼底檢查，並保持規律作息、均衡飲食、適度運動，避免抽菸熬夜。糖友也可透過阿姆斯勒方格表自我檢測，觀察視線是否出現扭曲、黑點或空白，並及早就醫。

為提高民眾警覺，亞東醫院即日起到11月21日，舉辦「糖尿病與視網膜健康篩檢週」，推出專題講座與免費血糖、血壓及黃斑部病變篩檢，涵蓋日常血糖管理、視網膜保健與自我照護策略，並設置互動衛教展與線上問答抽獎，讓民眾在輕鬆互動中學習保護視力的方法。

王嘉康醫師強調，只要及早發現，九成以上患者可避免視力喪失。照顧血糖，也不只是為了健康，更是為了看見生命中的每一個幸福瞬間。



回到原文

更多鏡報報導

吃飽就想睡、動一下就累！6大初期糖尿病警訊，你中幾個？

家長群組瘋傳小孩打流感疫苗會得糖尿病？醫師打臉闢謠

小學生脖子黑一圈變粗糙！醫師警告：恐是糖尿病前兆