失智不是突然來！「大腦發炎」3警訊 醫：早在10年前就出現

基因醫師張家銘指出，大腦也會慢性發炎，未必紅腫熱痛，常表現為專注力差、記憶變弱，是失智與腦退化的早期警訊，並分享4招穩腦方法。（示意圖／PIXABAY）

許多人認為「發炎」一定會出現紅、腫、熱、痛，不過基因醫師張家銘提到，大腦也會發炎，但並不會出現明顯的炎症反應，而是專注力難集中、記憶變差等，顯示大腦已進入低度、慢性的發炎狀態，更是失智與腦退化的起點，並分享4招幫助大腦穩定的方法。

張家銘在臉書粉專表示，若出現記憶力變差、情緒反應變慢、專注力難集中、疲倦，顯示大腦進入低度、慢性的發炎狀態。研究發現，大腦不只負責思考，其中的神經元也有一套免疫感測系統，稱為「發炎小體」，當神經元覺得環境不太安全，如缺氧、熬夜、長期壓力、血糖亂跳、能量不穩、蛋白質品質下降，該系統就會被啟動。

張家銘提醒，出現3症狀顯示大腦發炎，第一種是「腦恢復力變差」，神經元粒線體能量不穩，導致睡醒還是累；第二種「對壓力與刺激沒耐性」，當生活刺激太密又急，神經元會將變化解讀成威脅，免疫反應跟著上來；最後一種「腦霧」，神經元會透過外泌體，把發炎相關訊號送到全身，腸道的免疫狀態也會影響大腦，當腸道長期處在發炎狀態，大腦收到的訊號是「外面不太安全」，因此難以放鬆。

而大腦短期發炎會影響清醒感、專注力、情緒穩定度、睡眠品質，長期來看，由於發炎小體裡的關鍵蛋白，會與錯誤摺疊的蛋白黏在一起，如類澱粉蛋白與tau蛋白，一旦形成惡性循環，發炎就難以關閉，增加神經退化風險，顯示症狀出現前10幾年，大腦早就在發炎，若想解決發炎問題，就要讓大腦回到恆定狀態。

張家銘指出，首先要重視「睡眠」，不是睡多久，而是睡得規不規律，固定時間入睡、起床，比週末補眠更重要，因為粒線體修復、抗氧化反應、發炎小體的關閉，都需可預期的節律；還有「規律飲食」，大腦最怕突然過度燃燒，一下子又完全耗空，血糖大起伏、長時間空腹再暴食、咖啡撐一整天，進食節奏穩不穩，都會造成能量壓力。

再者是「照顧腸道」，腦、腸、免疫是同一個系統，當腸道長期發炎，神經元透過外泌體接收到的訊息是「環境很亂」，進而造成發炎症狀；最後是「給壓力一個出口」，情緒、運動、呼吸、放鬆，都是影響離子通道、神經傳導與發炎調控的工具，當壓力有了出口，神經元就不需要用免疫反應來支撐。當免疫系統穩定了，發炎小體會退到待機狀態，有助於降低失智風險。

