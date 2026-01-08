失智八旬婦迷途徘徊 水上警暖心協助平安返家

水上分局員警夜間執勤時，發現失智老婦在街頭徘徊迷失方向，立即上前關心安撫並協助查明身分，隨後護送老婦平安返家。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局水上分局日前接獲民眾通報，指水上鄉下寮村正興寺前有一名年邁老婦在路旁徘徊，疑似迷路需要協助，警方獲報後立即派員前往關心，發現該名老婦疑似患有失智症，所幸在員警耐心協助下，順利查明身分並安全護送返家。

水上分局指出，警員謝亞秦、藍天文擔服備勤勤務時接獲報案後，立即抵達現場，發現一名老婦獨自在廟前來回徘徊，神情茫然、眼神呆滯，面對警方詢問無法清楚表達，只是不斷喃喃自語表示想回家。

經警方耐心安撫與陪同交談後，老婦逐漸回想起自己的姓名，確認為年約87歲的賴姓婦人，進一步透過警政系統查證，發現賴婦為轄區內的獨居長者，當日外出散步時因記憶混亂，一時忘記返家路線而迷失方向。

警方表示，當時天氣寒冷，賴姓老婦僅穿著單薄衣物，員警擔心其身體狀況，隨即將她護送返家，確保安全無虞。賴姓老婦對警方的即時協助表達感謝，頻頻向員警致意。

水上分局呼籲，民眾平時可多加留意社區內的長者及弱勢族群，發揮鄰里守望相助精神，讓需要幫助的人能及時獲得協助。另提醒，家中若有失智症長輩，應加強照護與關懷，若發現走失或行蹤不明，請立即向警方報案協尋，讓員警能在第一時間協助迷途長者平安返家。