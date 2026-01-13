失智前兆是愛說「這兩字」？醫揭5種語言異常警訊

生活中心／杜子心報導



失智症是一種會隨年齡增加而逐漸惡化的神經退化疾病，常見症狀包括記憶力下降、判斷力變差與日常功能退化。隨著台灣邁入超高齡社會，失智人口快速增加，全台估計已超過38萬人，其中阿茲海默症患者也突破10萬人。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，多數人以為失智一定先從忘東忘西開始，但實際上，大腦退化最早影響的往往是語言功能，甚至會比記憶力衰退早2到3年出現，只是這些變化常在日常對話中被忽略。





失智症前兆竟是愛說「這兩字」？醫揭5種語言異常警訊比健忘更早發生

黃軒指出5大常見的語言異常模式。（圖／翻攝自黃軒臉書）





黃軒在社群平台分享，美國神經學期刊研究指出，大腦語言網絡涵蓋顳葉、額葉等多個區域，而阿茲海默症早期常從內側顳葉開始退化，導致詞彙提取與語意處理能力下降。他整理出5種常見的語言異常模式，第1是想不起具體名詞，例如明明要找雨傘，卻說成「那個下雨用的東西」；第2是分類錯亂，像是把智慧型手機說成小電視，或把桌子叫成椅子；第3種是說話內容變得空洞，描述事情時細節明顯變少，只剩「我去公園，然後走路，然後看到花，然後回家」這類反覆用「然後」串句的說法；第4是被問到需要說明步驟的問題時，容易轉移話題，例如詢問怎麼用微波爐，卻回應「現在的機器太複雜了」，始終說不出流程；第5則是原本熟悉的專業詞彙突然說不出口，例如常下廚的人忘了「汆燙」怎麼說，只能改成「用熱水弄熟」。

黃軒指出偶爾講錯話不代表一定是失智，語言異常必須持續超過6個月，才具有臨床意義。（圖／翻攝自黃軒臉書）





黃軒強調，偶爾講錯話不代表一定是失智，語言異常必須持續超過6個月，才具有臨床意義，單次失誤可能與疲勞、焦慮或自然老化有關。不過，若家中長輩一週出現3次以上類似狀況，且同時符合多項特徵，甚至連簡單對話都變得吃力，就屬於中高度風險族群，建議儘早到神經內科接受完整認知評估。醫師也提醒，從說話方式提早發現異常，可能是爭取治療與延緩退化的重要關鍵。





原文出處：失智症前兆竟是愛說「這兩字」？醫揭5種語言異常警訊比健忘更早發生

