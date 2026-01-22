失智女夜騎單車迷失方向 八德警寒夜即時助平安返家

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】八德分局高明派出所昨（21）日深夜接獲民眾報案，指八德區東泰街一帶有一名女子疑似迷失方向，在路旁徘徊不前，請警方到場協助。

八德分局員警接獲報案，指稱有一名女子疑似迷途，隨即到場協助。（記者翻攝）

警方表示，昨晚深夜1時許，員警陳勇成、陳思凱趕抵現場後，發現57歲張姓女子獨自站在路旁，神情慌張且全身發抖，詢問其姓名與住處時，張女答非所問，無法正常溝通。由於當時寒流來襲，深夜氣溫不到攝氏10度，員警擔心張女受寒失溫，先行將其帶返派出所安置取暖，並進一步查證身分。

經警方耐心比對資料並聯繫家屬後得知，張女家住平鎮區，於20日晚間22時趁家人未注意時，獨自騎乘自行車外出，沿途遊蕩約8公里至八德地區，自己也說不清楚外出的目的與返家方向。家屬表示，張女年輕時因病導致失智，平時與父母同住，發現人不見後相當焦急。

警方耐心詢問比對後聯絡家屬，成功送女子返家。（記者翻攝）

警方隨即護送張女返回平鎮住處，交由家屬照顧。張女80歲的老母親對警方在寒夜中細心照料、協助女兒平安返家表達由衷感謝，頻頻向員警致謝。

八德分局提醒，家中如有失智症家人，應避免讓其單獨外出，並留意其可能活動範圍，可配戴標示聯絡方式的衣物、飾品或證件，以利協助辨識。另呼籲民眾若發現疑似迷途的路人，請多加關心並撥打110報警，讓警方能即時介入協助，共同守護民眾安全。

