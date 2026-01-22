失智女深夜騎車跨區遊蕩8公里 八德警伸援助8旬老母團圓

所幸警方獲報後趕抵現場協助，讓她成功與家人團圓。圖：讀者提供

一名住在桃園市平鎮區患有失智的57歲張姓女子，20日晚間獨自騎自行車外出，一路遊蕩到八德區，於昨(21)日凌晨1時許在東泰街徘徊，所幸八德警分局獲報後趕抵現場協助，讓她成功與家人團圓。

張女獨自騎自行車外出，一路遊蕩到八德區。圖：讀者提供

高明派出所說明，昨日凌晨派出所接獲報案，員警陳勇成、陳思凱到場後，見張女深夜獨自站在路旁發抖，上前關心詢問狀況，張女神情慌張答非所問，由於寒流來襲，深夜氣溫不到攝氏10度，相當寒冷，警方擔心張女天冷受凍失溫，先帶回派出所內安置再查證身分，原來張女家住平鎮區，於20日晚間22時趁家人不注意，騎自行車出門，騎著車遊蕩到8公里外的八德，自己也不清楚要去哪裡，家屬說，張女年輕時因病導致有失智情形，平時與父、母親同住生活，80歲的老母親感謝警方協助，將張女從八德送回平鎮，讓自己女兒能平安回家。

八德分局也提醒，家中如有失智症家人，應避免讓其單獨外出，注意其可能活動範圍，並穿有聯絡方式之衣物、飾品、證件，民眾如遇疑似路人迷失，請多給予關心詢問，並撥打110報警處理。

