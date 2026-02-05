失智婦人外出失聯，楊梅警緊急協尋4小時平安尋回。





日前桃園市警局楊梅分局草湳派出所接獲民眾報案，焦急表示其76歲、患有失智症的母親（蕭何姓）獨自外出後不見蹤影，且未攜帶手機等可供定位之設備，家屬遍尋未果，憂心其人身安全，遂向警方報案請求協助。

警方獲報後，立即依緊急協尋程序展開行動，除通報線上勤務人員加強留意外，並同步調閱沿線監視器畫面，循線追查老婦人可能動向，以縮小搜尋範圍。

經持續比對影像及沿途查訪後，警方於報案後約4小時，由草湳派出所警員吳崇亘於楊梅天成醫院內發現該名老婦人獨自呆坐於院內大廳，隨即上前關心確認身分，所幸其身體狀況良好，並無明顯異狀，員警立即通報家屬到場將其平安接回，家屬對警方迅速且用心的協助深表感謝。

楊梅警分局呼籲，家中若有失智症或高齡長者，建議配戴識別手環、名牌，或隨身攜帶聯絡資訊，以利走失時能即時確認身分並協助返家，共同守護長者安全。

