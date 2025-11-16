失智婦人外出買藥忘了回家的路 轄區員警一眼認出她護送返家

〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓老婦平時跟家人住在台北市士林區，近期她出現失智症狀，家人因此格外留心，沒想到她某次獨自外出到藥局買藥後，忘了回家的路，她呆站在藥局外，徬徨無助，有熱心民眾發現報警。轄區員警到場後，一眼認出她是當地住戶，隨即以巡邏車護送她返家，順利幫助她跟家人團聚。

北市警士林分局後港派出所日前接獲民眾報案，民眾聲稱有一名老婦人，獨自呆站在福港街附近一間藥局外，疑似走失，需要警方到場協助。

後港派出所副所長蔡宗祐、警員譚丞宏獲報趕往，員警一眼就認出走失者是廖姓老婦。警方先確認廖婦精神狀況、有無外傷，發現她沒有大礙後，立刻以巡邏車將她載回承德路住處，幫助她跟家人團聚，員警同時也叮囑她家人要多加留意。

士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。

