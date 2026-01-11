失智婦在北投市場走丟 警靠「1張紙條」送她回家

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市1名6旬失智婦人，某次跟護理之家人員一起外出到北投市場逛街，卻因人潮眾多不慎走失；雖然護理之家人員立刻四處尋找並報警，但仍沒辦法立即找到她。隔日凌晨時刻，員警巡邏經過市場附近路口，發現有名婦人衣著單薄、瑟瑟發抖，員警最終在她身上發現1張寫有其資料的紙條，立刻連繫其家屬助她返家。

北市警北投分局關渡派出所警員黃泰志、薛至翔，8日凌晨3時許巡邏行經北投區中央北路4段時，接獲民眾反映，聲稱有1名婦人站在路口徘徊。員警在周遭巡視後，果然發現1名婦人站立於路旁，其衣著單薄縮著身體，冷得瑟瑟發抖。

員警上前與婦人溝通許久，發現她無法正常應答，因深夜寒風凜冽，擔心她失溫，隨即將她帶返派出所安置，並提供溫熱開水、麵包補充體力。

員警利用警政系統查詢，交叉比對後發現婦人疑似為失蹤人口，員警接著蒐尋婦人身上，發現有1張家屬預留紙條，紙條上寫有電話聯繫方式，員警立即撥打電話確認，這才查出她身分。

警方查出，原來婦人平時跟家人在台北市大同區住處居住，當天早上婦人跟護理之家人員一同至北投市場，因逛街人潮眾多走失。

北投分局呼籲，民眾家中如有失智老人，可利用警察機關積極推動失智老人指紋捺印工作，透過指紋資料之建檔，當老人不幸走失時，能迅速以指紋確認身分，助其早日聯繫上親人，有需要利用此服務之民眾可就近至警察單位申請，身上亦可配戴辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生。

