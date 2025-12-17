失智婦深夜闖車道…警助重逢卻見「她對兒頻喊：我弟弟」鼻酸

社會中心／台中報導

台中一名婦人疑失智迷途、闖車道，警助與家人重逢。（示意圖／pixabay）

台中一名張姓婦人（62歲）有失智情形，日前晚間獨自離家不知去向，兒子發現後，心急如焚地向警方通報協尋。約莫4個小時後，警方發現一名婦人獨自走在車道上看起來險象環生，上前關心時意外確認她正是被通報協尋的張婦，遂立即通知仍在街頭苦尋母親的兒子。不過，雖然母子順利團聚，但張婦的「1句話」讓警員感到鼻酸。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所所長劉浩廷、警員楊文益日前凌晨0時許執行巡邏勤務時，獲報大慶捷運站附近有名婦人行走於建國北路一段往烏日方向的車道上，隨即趕赴現場。但在周邊巡視後，並未發現婦人蹤影，由於該路段筆直且無迴轉處，所以當警員在轄區交界持續直行尋找適合迴轉的地點時，意外在烏日區建國路與環中路口發現一名婦人獨自步行於車道上。該處深夜車流雖少，但車速極快，且周邊無住宅，婦人走在車道中相當危險，警員立即停車上前關心。

廣告 廣告

婦人起初應答流暢，也能清楚說出自己的姓名，但卻表示家住中區「就在附近」，並提及家中還有一名「5歲兒子」，言談內容前後矛盾，讓警員懷疑她可能有失智情形。進一步查詢後果然發現，婦人兒子已於幾個小時前通報失蹤協尋，當警員告知其家屬正在尋找她，並提起兒子的名字時，她卻堅稱那是「弟弟」，好不容易才願意在員警耐心勸說下隨同返回派出所。

不久後，林姓男子匆忙趕抵派出所，張姓婦人見到兒子，仍指著他說是自己的「弟弟」，並頻頻稱讚弟弟非常孝順，讓林男滿是無奈。他向警方表示，當晚約8時許發現母親離開西區住家後便不知去向，隨即向轄區派出所報案協尋，這幾個小時來都在附近不停尋找，沒想到母親竟步行到如此遙遠的地方，對警方的即時協助深表感謝。

警方提醒，隨著老年人口增加及社會結構的改變，失智長輩的比例持續攀升，為預防生理健康衰退衍生的意外狀況，建議家屬可協助安裝監視設備或向社會局申請緊急救援服務－若長輩獨自在家遇突發狀況時，可按下隨身緊急求救按鈕通報服務中心，第一時間協助叫救護車並通知緊急聯絡人，亦可為長者佩戴具聯絡資訊的手環，以備不時之需。也請民眾若發現疑似走失的長者，請不吝伸出援手，撥打110或就近前往派出所尋求協助，讓溫暖的社會安全網發揮最大效益。

更多三立新聞網報導

不畏中國雷達照射30分鐘…小泉曬飛官「4字軍魂」手套大讚：深感自豪

澳洲血案…父子「行兇前一個月」詭赴菲律賓「車上搜出2面IS旗幟」

澳洲血案「英雄不只1人」退休夫婦英勇奪槍、男磚頭攻擊護婦孺不幸喪生

19歲少年遭「直播虐殺燒死」焦屍曝野外…母看影片才知兒為何失蹤崩潰

