失智嬤日剝200斤蒜頭！ 26歲啃老孫討錢不成狠「扯髮K頭」

彰化縣伸港鄉發生惡劣家暴事件，一名26歲柯姓男子無業在家，長期向患有失智症的75歲陳姓阿嬤索討金錢。日前柯男再次要錢遭拒後，竟在宮廟前當街對阿嬤施暴，過程被監視器完整拍下，引發網友公憤。

26歲柯男趁阿嬤不注意時從後方伸手巴頭。（圖／翻攝自「 伸港小鎮 」臉書）

柯男扯阿嬤頭髮將人拉回車邊。（圖／翻攝自「 伸港小鎮 」臉書）

監視器畫面顯示，穿著紅外套的陳姓阿嬤走在路邊，柯男騎機車尾隨在後，趁阿嬤不注意時從後方伸手巴頭。阿嬤痛得摀住頭表示身上沒錢，但柯男並未罷休，再度上前猛扯阿嬤頭髮將人拉回車邊，先以戴著安全帽的頭部猛力撞擊阿嬤頭部，接著又朝阿嬤頭部連續揮拳4下。一連串攻擊導致阿嬤摔倒在地不斷掙扎，柯男卻坐在機車上無動於衷，直到路過民眾發現異狀上前制止並報警，柯男才騎車離去。

柯男又朝阿嬤頭部連續揮拳4下。（圖／翻攝自「 伸港小鎮 」臉書）

直到路過民眾發現異狀上前制止並報警，柯男才騎車離去。（圖／翻攝自「 伸港小鎮 」臉書）

據悉，柯男平時遊手好閒，經常向阿嬤要錢，17日晚間7時許再次要錢遭拒，竟當街對阿嬤施暴。和美警分局目前已展開調查，將依家暴、對直系血親尊親屬犯傷害等罪偵辦。根據《TVBS新聞網》報導，75歲陳姓阿嬤每天在蒜頭工廠辛勤工作，需要剝200斤重的蒜頭，但月收入卻不到2萬元。就連被打隔天也照常到蒜頭工廠打工，被問及孫子狀況則表示孫子有在工作，只是工作不穩定，也不願承認有被孫子毆打，只輕描淡寫稱，「他只是摸我。」

不過阿嬤的雇主透露，柯男就是不折不扣的啃老族，幾乎每天都會跑到工作地點向阿嬤要錢。知情人士表示，柯男的父親已經過世，家中只剩下阿嬤、媽媽和叔叔，身為長孫的柯男從小由阿嬤一手拉拔長大，如今卻遊手好閒沒有固定工作，缺錢花用就找失智的阿嬤要錢。

