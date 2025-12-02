失智嬤踏出家門全為她 警與街坊溫柔守護助返家

▲婦人在街頭試圖攔下路過人車，希望對方載她「去找媽媽」。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】刻在骨子裡的親情，是一種穿越時間與空間的思念。臺中一名83歲的楊姓婦人因失智導致記憶混亂，日前在街頭試圖攔下路過人車，希望對方載她「去找媽媽」，員警獲報後到場協助，最終在街坊鄰居熱心指引下，順利將她平安送返家。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐姚智中、警員曾婉婕於日前下午3點多執行巡邏勤務時，獲報百年媽祖廟樂成宮附近有民眾需要協助，遂立即趕赴現場。熱心民眾向警方表示，一名婦人稍早站在巷口攔下往來人車，希望有人能載她前往「高美」，但因語意不清，民眾懷疑她可能有失智情形，便請警方協助。

廣告 廣告

員警到場後發現，楊姓婦人身上僅有小側背包及一只黑色小包，但裡頭空無衣物，並無證件可供確認身分，她在面對警方關心時顯得有些緊張，雖能清楚說出姓名與住址，卻提及「搭車來這裡，因媽媽到妹妹家，她要去找媽媽」等不合理內容，引起員警留意。

▲ 警方在街坊鄰居熱心指引下，順利將婦人平安送返家。

婦人所述的地址就在附近，員警向路過民眾認，婦人其實就住在該區域，便陪同她步行返家，恰巧當時為垃圾收運時間，住戶大多在門口等候倒垃圾，見到員警陪同婦人返家，也紛紛熱心指引方向，協助警方順利將她帶回住處。女警離開前溫柔叮嚀她要乖乖在家休息，婦人卻解釋自己外出都是為了「找媽媽」。

據了解，楊姓婦人因有失智症狀曾多次走失，平日白天同住的兒孫工作時委由居服員照顧，但她卻常在服務時段結束後獨自外出，幸好熱心街坊鄰居與警方協助下，每次都能平安返家。

警方提醒，隨著臺灣邁入超高齡社會，失智症患者人數亦逐年增加，為降低走失風險，建議民眾家中若有易走失的長者，除平日多加留意外，亦可向市政府社會局申請「防走失手鍊」，或於隨身物品標示聯繫資訊，讓警方或熱心民眾能迅速協助聯絡家屬。此外，照顧者可多加利用長照服務資源，減輕照護壓力，另呼籲民眾若在街頭發現疑似走失的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通報警方或社政單位，共同打造高齡友善環境。（照片記者鄭瑞芳翻攝）