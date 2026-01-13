失智家人愛生氣、重複問問題？照顧者必知「安撫3技巧」先轉移注意力

失智症患者一天內可能無數次問：「今天星期幾？」「現在幾點？」「今天要做什麼？」又或者不停徘徊、一直摸著相同的東西。這些情況容易讓照顧者覺得疲憊，甚至失去耐心。《優活健康網》特選此篇，將從3個方向來看待：理解行為背後的意義、如何處理當下的情境，以及轉移注意力的實用技巧。











照顧失智的家人時，最常見的挑戰之一，就是他們反覆的行為。一天內可能無數次問：「今天星期幾？」「現在幾點？」「今天要做什麼？」又或者不停徘徊、一直摸著相同的東西。這些情況容易讓照顧者覺得疲憊，甚至失去耐心。

廣告 廣告

但事實上，這些重複行為並不是故意的，而是失智症大腦退化的結果。要有效陪伴，除了理解「這是疾病的一部分」，更重要的是能辨識家人焦躁的原因，並在當下提供安撫與適度的引導。





一、理解：重複行為的需求與心情



失智者的重複行為，來自於大腦短期記憶的退化，剛發生的事很快就忘記，因此才會重複提問或做動作，而這些行為不只是記憶的影響，也可能隱含著某種焦慮或需求。

安全感不足： 可能是忘記下一個步驟，或是接續會發生什麼事情。

生理需求： 踱步可能是因為想上廁所，或是身體不舒服，無法清楚表達。

內在擔憂： 憶起過往的生活模式，或是身體記憶，需要完成某件事情。

需要未被滿足： 想做某件事情，而旁人無適切的回應，造成需求不斷提出。

想尋求陪伴：透過重複提問來獲得回應，加強感受被陪伴的感覺、知道自己不孤單。

當我們能用「需求」來看待這些重複行為，就能將焦點轉向思考「如何幫助他安心」，也可降低照顧者情緒受到影響的程度。





二、處理當下：安撫與陪伴的技巧



安撫的過程，最重要的是用一致、溫柔、能讓他安心的方式回應，同時，陪伴的力量往往比答案本身更重要，因為對失智的家人來說，他可能下一刻會忘記答案，但能記住的是「被接住的感覺」。

例子1：重複問「今天要做什麼？」

你可以先回應情緒：「爸爸，我知道你有點擔心今天的安排。」再用穩定的語氣補充：「我們今天會在家休息，中午一起吃飯。」同時，帶著他走到貼好的行程表前，指著一項一項確認，讓他「看見答案」，而不是只有「聽見答案」。

例子2：重複動作擦桌子

如果家人反覆擦桌子，在沒有安全疑慮的情況下，可以不用急著阻止，可以順勢說：「謝謝你幫忙擦得這麼乾淨，現在要不要跟我一起把碗筷擺上桌呢？」用感謝取代糾正，再引導到下一個具體動作，能讓他感到自己「有幫助」，而不是「被阻止」。





三、轉移注意力：讓行為轉換為參與與安心



當家人的重複行為頻繁到影響生活時，除了安撫，更需要運用「轉移注意力」的方法。這不只是分散他的焦點，更是一種「把焦躁能量轉化為有意義參與」的策略。因為失智者在生活中最缺乏的，往往是「安全感」與「角色感」，轉移注意力能給予新的定位，讓他覺得自己仍然被需要。

例子1：不停徘徊

當家人一直走來走去，可以先溫和詢問：「你是不是在找廁所？」或「想出去走走嗎？」如果只是焦躁而非具體需求，可以轉換為陪伴活動：「我們到陽台看看花吧！」讓他在移動的同時，也獲得方向與陪伴。

例子2：一直問「現在幾點了？」

不僅用口頭回答，而是引導他到顯眼的大數字時鐘前：「現在是10點鐘，你看指針在這裡。」接著鼓勵他自己重複一次：「現在是10點。」這樣能讓他把注意力放在「辨認時間」的行為，而不是重複提問。

例子3：反覆摸同一個東西

若家人一直擺弄桌上的物品，可以轉換成任務：「這些衣服需要折，你可以幫忙嗎？」或「這些水果我們要一起裝進袋子裡。」讓動作從「無意義」轉為「有貢獻」，他會更有成就感，焦躁感也自然減少。





照顧的關鍵在於理解與引導



面對失智家人的重複行為，照顧者的挫折感往往來自「無法停止」與「無法理解」。如果我們能將這些行為視為疾病的一部分，並嘗試去理解背後的需求，再透過安撫與轉移注意力來協助，陪伴會變得更有方向，而不只是消耗耐心。

照顧之路不容易，只要多一份理解與方法，就能讓日子好過一些。如果你在照顧過程中感到壓力沉重，或希望學習更多實用技巧，歡迎申請星雲計畫，在專業團隊的支持下，找到屬於你與家人更適合的照顧方式。

（本文獲愛長照授權轉載，原文為：失智症家人一直問同樣的話？如何安撫與轉移注意力）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

《優活問問》失智症新藥誰能用？花百萬治療值得嗎？醫建議先想1件事

失智症新藥誰能用？「樂意保、欣智樂」差在哪？使用條件一次看



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為失智家人愛生氣、重複問問題？照顧者必知「安撫3技巧」先轉移注意力