失智家人成「老番顛」講不通？家屬學「溝通3步驟」有效轉移注意力
「你爸在外面有女人！」「你是不是偷拿我的東西？」「我要回家！」，這些話對於家中有失智者的家庭時常出現，每次都想耐心解釋，卻發現對方越說越激動，甚至有的失智者會有攻擊的行為。《優活健康網》特選此篇，揭密「溝通3步驟」順、撫、轉，讓照護者在與患者相處中找到平衡。
轉移注意力是「順撫轉」中最實際、也最考驗觀察力的步驟，因為每位失智者都有不同的心門，有的人一提家人就笑、有的人一聽音樂就放鬆。我們可以觀察他的反應、記錄成功經驗，幫助下一次轉焦點更自然。
其實問題不在於「講不清楚」，而是失智者的腦部功能讓他難以理解抽象的說明。對他們來說，感覺比事實更真實。這時候，溝通的關鍵不在解釋，而在「安撫」。「順、撫、轉」三步驟，正是幫助照顧者在衝突與焦慮中找到平衡的實用法則。
溝通有步驟！順、撫、轉
1. 順：順應感受
當失智者出現誤會或焦慮時，我們的第一反應對失智者來說，會加深糾正、反駁的感受：「錢包在這裡啊！」「沒有人偷你的東西。」這樣的解釋，會讓失智者產生不安感、敵意感。
「順」的關鍵，是先接住情緒、再處理事情。你可以說：「你覺得東西不見了，你很焦急對嗎？」或「如果我找不到錢包，我也會擔心。」這樣的話能讓失智者覺得被理解，對話氛圍會變得溫和。
2. 撫：安撫情緒
「撫」的階段重點是傳遞安全感，而不是解釋對錯。我們可以用動作或語氣表達，例如輕拍肩膀、微笑點頭，並說：「我知道那是你很珍惜的東西，我們一起想辦法找，好嗎？」這是一種讓對方感受到你的溫度的技巧，當激動情緒降溫後，我們更有機會進到下一個階段。
3. 轉：轉移焦點
當情緒逐漸穩定，該如何運用「轉」呢？先強調！「轉」並不是刻意忽略失智者的問題，而是幫助他將注意力移開焦慮的源頭，重新聚焦在熟悉、愉快的經驗上。 如：「要不要先喝點你愛的麥茶？邊想邊休息也比較不急。」「對了，你以前不是最喜歡那首歌？我來放給你聽。」這樣的轉換既自然，又不會讓他覺得被敷衍。
如何轉移焦點？4方向朝往正向感受
轉移注意力是「順撫轉」中最實際、也最考驗觀察力的步驟，因為每位失智者都有不同的心門，有的人一提家人就笑、有的人一聽音樂就放鬆。我們可以觀察他的反應、記錄成功經驗，幫助下一次轉焦點更自然。以下是常見的方向：
1. 人物：熟悉的人能喚起安全感
對失智者而言，「人」的連結是安全的根源之一，看到熟悉的臉孔、聽到親切的名字，會讓他感受到「我還被記得」，這樣的感受能快速穩定情緒，也喚醒他內在的歸屬感。
當你想轉換話題時，可以從他身邊的重要人物開始談，例如子女、鄰居、老朋友。即使他記不清名字，只要聽到熟悉的關係描述，也會覺得安心。
例句1：「你看這張照片，是你和阿美一起去旅行的時候吧？」
例句2：「小孫子最近又長高了喔，你上次還教他唱歌呢！」
例句3：「那位鄰居伯伯還在市場工作嗎？他以前都和你聊天對不對？」
2. 生活：熟悉的日常能帶來穩定感
固定的時間、動作或流程，能讓他覺得「我還掌握得住」，因此，轉移注意力時可以利用日常活動，像是吃飯、泡茶、摺衣服，既自然又有參與感。當你將焦點帶回熟悉的生活情境，對方會在熟悉中找回穩定。
例句1：「好像快到點心時間了，要不要一起泡杯茶？」
例句2：「我正要摺衣服，我覺得你摺得特別漂亮，你可以教我嗎？」
例句3：「我們一起去陽台看看植物吧，它們在等你澆水呢！」
3. 感官：聲音、味道、觸感能激發愉快回憶
感官刺激能直接喚醒情緒，是轉移注意力方法中，最容易讓失智者「快速感受」的技巧。熟悉的音樂、香氣、口感，能讓他瞬間連結到過去的快樂記憶，也讓焦慮情緒被取代之。你可以用播放音樂、端上喜歡的飲品、拿出常用的小物品等方式，帶他從緊繃回到放鬆。
例句1：「這首歌你以前常哼耶，我放給你聽好不好？」
例句2：「這杯麥茶是你最愛的味道，剛泡好還溫溫的。」
例句3：「這條絲巾是你以前最常用的那條，摸起來是不是很舒服？」
4. 人生：回到他的故事，重拾尊嚴與成就感
每個人都有屬於自己的故事。對失智者來說，那些過去的角色與成就，是他「我是誰」的重要依據。談起那些時光，不只是聊天，而是一種肯定。讓他重回過去熟悉的角色，如老師、父親、技工、主婦，能喚起自信與尊嚴，也能將焦點從「失去」轉向「擁有」。
例句1：「你以前在學校當老師，學生都好喜歡你講故事。」
例句2：「還記得那次你修好收音機嗎？我們都覺得你超厲害！」
例句3：「你以前每天都準時煮飯，家裡的味道都是菜香。」
溝通不是說服，而是走進他的世界
照顧失智家人，最困難的往往不是體力，而是情緒上的磨損。當你懂得「順撫轉」的節奏，就能把爭執變成理解，把焦慮變成陪伴。這些溝通不是要他真的聽懂、下次不會再犯，而是讓他感覺被懂、改善當下的情緒衝突。當我們將語氣放慢、順著他的世界，他也會在你的耐心與溫柔中找到安全感。
（本文獲愛長照授權轉載，原文為：失智家人愛生氣、重複問？照顧者必學的「順撫轉」溝通法）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
死亡，是父母留給子女最後的禮物！畢柳鶯教「3步驟」化悲傷為祝福
明明是為父母好，每次溝通都傷痕累累？心理師教「4步驟」向上教養
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為失智家人成「老番顛」講不通？家屬學「溝通3步驟」有效轉移注意力
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 74
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 小時前 ・ 129
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 50
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 24
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 123
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 504
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 193
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 18 小時前 ・ 3
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 21 小時前 ・ 5
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 4 小時前 ・ 18
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 231