失智專業南下補位！白明奇醫師進駐高雄秀傳紀念醫院

▲白明奇醫師。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著台灣將於 2025 年正式邁入「超高齡社會」，失智症人口持續增加，醫療資源與照護量能的區域落差日益浮現，失智症已成為高齡社會中重要的公共健康議題。為回應北高雄與南台南地區對失智症專業醫療的需求，高雄秀傳紀念醫院引進失智症專科醫療量能，強化區域照護網絡。

成大醫院失智症中心主任 白明奇 長期投入失智症臨床診療、研究與教學，為國內失智症領域的重要專家之一。自 1 月 15 日起，白明奇醫師將於 高雄秀傳紀念醫院 提供雙周兼診門診服務，讓北高雄與南台南地區民眾能就近接受專業失智症評估與醫療照護，減少跨縣市就醫負擔。

廣告 廣告

根據推估，台灣 65 歲以上失智人口已達 35 萬人，約占同齡人口近 8%，未來十餘年內將突破 68 萬人，盛行率接近 10%。人口老化速度加快，使失智症對家庭照顧、人力結構與社會支持系統帶來長期壓力，也突顯失智症專業醫療資源下沉的重要性。

在治療發展方面，近年阿茲海默症治療已有顯著進展，免疫療法（標靶治療）被視為近 30 年來的重要突破之一，相關研究顯示，可延緩病程惡化，協助部分患者維持認知功能與生活品質。隨著治療技術與藥物持續演進，失智症照護也逐步朝向更精準、更個人化的方向發展。

此次透過跨院合作，結合成大醫院的專業經驗與高雄秀傳紀念醫院在地醫療服務量能，期望補位北高雄、南台南地區，特別是高齡人口比例偏高、醫療資源相對不足的沿海與偏鄉社區，讓失智症能在早期即被發現並介入治療。

除醫療面向外，失智症防治亦仰賴生活型態與社會支持的共同投入。透過規律運動、持續學習、社會參與與健康飲食，有助於降低失智風險；同時，打造友善社區與促進文化參與，讓長者維持與社會的連結，也是延緩認知退化的重要基礎。

隨著失智症成為超高齡社會無法迴避的課題，結合醫療專業、社會支持與文化參與，縮短城鄉醫療落差，正是實踐失智照護平權、守護高齡族群生活品質的重要關鍵。（圖／記者王雯玲翻攝）