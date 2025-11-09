失智後權益有保障 沈淑宜檢察官轉任律師推廣「意定監護契約」

擔任31年檢察官的沈淑宜退休後轉任律師，希望成為民眾身心財產守護者，讓更多人認識「意定監護契約」。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕曾任台中、彰化、台南地檢署檢察官31年的的沈淑宜，經手眾多性侵、詐騙等案件，長年站在追訴犯罪第一線，看盡人性貪婪鬥爭，也感受到法律侷限與無奈，一直期待有一個法律，是充滿人性光輝、可以替人們帶來安詳；在退休轉任律師後，希望讓更多人認識民法「意定監護契約」，在清醒時先簽好契約，提供一種更人性化的監護選擇，讓自己從犯罪追訴者，變身為民眾身心財產守護者。

沈淑宜表示，「意定監護契約」2019年立法通過施行，是指成年人依據「民法」相關規定，提前選擇一位信任的人作為未來的監護人，以防止在失能或失智情況下無法表達自己的意願，旨在提供一種更具人性化的監護選擇，在清醒時先簽好契約，當本人無法判斷事情時，由法院依契約內容，指定約定好的監護人，避免由法院隨機指定監護人所帶來的問題。

沈淑宜解釋，這如同幫未來準備一把鑰匙，但這把鑰匙只有在我們真的失去判斷能力時，法院才會開啟，讓我們信任的人，依法接手照顧、處理事務。

沈淑宜表示，一般大眾不太知道有這麼棒的法律，大家都只在談遺囑，但遺囑是身後財產的規劃，「意定監護契約」則是保障病患的自主醫療決策權，減少臨終被病魔摧殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終。

沈淑宜說，擔任檢察官時，曾看到因為子女爭產，讓過世的父母還須被解剖，最後都確認沒有他殺嫌疑；也曾看到90歲的公公，因抽痰被五花大綁，永遠也無法忘記他要被送進開刀房時的恐懼、無助眼神。

沈淑宜強調，希望以律師的身分，重新定義法律工作的價值，不只是處理訴訟、爭執，更是陪伴、傾聽與保護。從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到高齡與財產安全規劃，守護每一位委託人的身心、尊嚴與財產安全，未來將與長照中心合作，並籌設樂活意定協會，推廣相關課程。

