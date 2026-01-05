失智愈不動退化愈快！物理治療師教4類運動，延緩退化、穩情緒

運動被證實有助預防失智症，即使已罹患失智症，持續活動仍能帶來許多健康益處。物理治療師林昭印指出，運動不僅有助於強化肌力、穩定情緒，更能促進大腦活化。究竟有哪些運動適合高齡失智症患者？陪伴失智症患者運動時，又有哪些不可忽略的關鍵原則？

物理治療師林昭印的外公、外婆都是失智症患者，當時，他還在長庚大學念物理治療，不過，當他學習到運動對失智症患者有許多好處時，卻為時已晚，僅僅陪著外公運動半年多，外公就離開人世。

廣告 廣告

雖然外婆是中度失智症，但同時患有巴金森氏症、高血壓、糖尿病等，想動起來，已不容易，加上林昭印那時忙著工作，照顧別人的長輩，卻忘了自己家中的長輩，「也許當時早點帶著外婆運動，惡化就不會這麼快，即使無法親自帶，也可以交給專業的人陪著她動。」

林昭印用個人經驗，提醒陪伴失智長輩運動要趁早，因為一旦出現失智，惡化速度往往相當快。運動除了有助延緩認知退化，還能穩定情緒，更能調整日夜節律，不只對失智症患者本身有好處，也能大大減輕照顧者的負擔。

運動增肌防跌，打破失智長輩不出門的惡性循環

林昭印說，從物理治療的概念來看，運動是失智症患者的一種復健，目標是恢復身體健康，讓長輩覺得好玩、動起來，而不是減重、減脂或達到多少比例的肌肉量成長。

簡而言之，運動不僅能強身健體，更是「健腦」良方，有5項健康效益：

1. 減緩記憶力與認知功能退化：運動時，大腦許多激素會發生變化，例如增加腦部血流循環、神經滋養因子分泌上升，能加強保護大腦神經元，減緩記憶力和認知功能退化。

2. 穩定情緒：規律運動可促進分泌血清素和多巴胺，穩定情緒、減少焦慮或憂鬱、焦慮等精神行為症狀。體超全人運動團隊企劃長、在長照領域服務多年的吳庭筠說，失智者經常出現「黃昏症候群」，到傍晚情緒開始躁動，運動能固定作息，有助穩定情緒。

3. 增肌、防跌：運動除了可以增加肌力、減少肌少症，降低意外風險。不少失智長者出門意願低，甚至被家人限制行動，長期下來導致肌肉流失、平衡力下降，更不願出門活動，形成惡性循環。

4. 日夜調節：日夜顛倒、現實與夢境不分，容易半夜醒來跑出門，是中後期失智者常見問題。若能在白天運動多消耗一些體力，有助改善夜晚睡眠品質。

5. 維持日常生活功能：運動能確保關節活動度，維持日常生活，包括吃飯、如廁、穿衣等，提升自理能力。

吳庭筠表示，失智主要是認知或情緒問題，行動能力或身體狀況不見得像失能這麼弱。當失智長輩運動量增加，日夜作息逐漸回歸正常，家屬只需要提供簡單的生活照顧，還可以用更多時間來陪伴，晚上大家都能好好休息。

有氧肌力、認知運動都要顧！「雙重任務」增添挑戰性

身為物理治療師，會建議失智者做哪些運動？林昭印表示， 失智長輩的運動要兼具有氧和肌力訓練，可以穿插雙重任務，增加訓練強度和趣味性 。

吳庭筠則建議，平衡與協調訓練、認知運動都可納入失智長輩的例行活動。

‧ 有氧運動：可以改善血液循環，增加腦部血液供應，散步、快走、固定式腳踏車、跳舞，諸如有氧舞蹈、拳擊有氧等，都是不錯的選擇。

‧ 肌力訓練：可加強核心肌群與腿部力量訓練，維持肌力與代謝，減少跌倒意外發生。彈力帶、輕量啞鈴等器材，或只是起立坐下都有不錯效果。

‧ 平衡與協調訓練：例如太極拳、單腳站立、拋接球等，有助預防跌倒、改善步態。

‧ 認知運動：邊走邊數數、動作記憶、唱歌律動等，能雙重刺激活化大腦。

雙重任務就是認知運動的概念，例如一邊走路、一邊手打節拍，或左手畫圓、右手畫正方形等。林昭印說，讓大腦同時處理不同事，能增加腦部訓練和刺激，既是挑戰，也增添趣味性。

至於運動頻率，林昭印建議，有氧和肌力訓練每週至少各2次，每次至少半小時，把雙重任務混搭在裡面，並依照不同失智嚴重程度，在長輩能力可及的範圍去做。

別把失智長輩當「小孩」！聰明互動3原則

帶著失智症患者運動是一項挑戰。林昭印強調，吸引失智長輩最重要，很多時候就像陪小孩運動，但長輩和小孩最大的不同是，長輩累積了豐富的生命經驗，應多帶著尊重的心態相處，有時用小朋友的模式應對，可能會引起反彈。

林昭印表示，帶失智長輩運動，應同時考慮到個別的「適應性」及「興趣」：

‧ 適應性：根據失智者的認知與體能狀況調整難易度，除了運動更有效益，更重要是確保安全。例如進行功能性檢測，給予個別化運動處方。

‧ 興趣：參考長輩過往經驗，選擇過去他們所熟悉的活動項目來引起興趣。

「與其強迫他運動，不如巧妙誘發動機，」林昭印舉例，比方可以跟長輩說「天氣很好」、「公園花圃開花了」，來邀長輩散步，甚至說「時間有點趕」，帶著長輩走快一些，達到「快走」目的，都是引導長輩運動很好的方式。

另外，也可善用音樂引起長輩注意，如懷舊音樂、影片、圖片，讓他們彷彿來到熟悉的環境，在放鬆心情下提高活動意願，也能隨節拍踏步、律動；或者在運動中融入遊戲，讓長輩不會感到單調無趣。

帶領失智長輩做運動的過程，也可以多留意以下3個互動原則：

‧ 指令簡短、單一，避免上對下：失智長輩有時記不住指令，教完動作立刻帶著做，動作愈慢、愈誇張愈好，甚至不須示範，直接帶著長輩做。而且要和長輩一起動，甚至偶爾角色對調，讓長輩發想動作，增加參與感，也刺激思考。

‧ 鼓勵代替糾正：長輩若動作錯誤，不需糾正指錯，而是以鼓勵方式取代，以減少長輩的反彈。例如提醒他們怎麼調整會更好，或假設長輩的夢想是參加舞會，可以鼓勵他怎麼調整動作，更靠近實現他的目標。

‧ 保持活動內容的多樣性：可以定期更換運動或活動內容，保持新鮮感與挑戰性，但體超全人運動團隊執行長秦培淞表示，失智長輩不一定記得每次的運動內容，偶換變換音樂或做一些小變化，即使動作都一樣，長輩的感受就不同。

另外，天氣也會影響長輩運動意願，秦培淞提醒，室內盡量明亮、溫度舒適、營造溫馨氣氛，都能提高長輩運動意願。

（本文諮詢專家：物理治療師林昭印、體超全人運動團隊執行長秦培淞、體超全人運動團隊企劃長吳庭筠）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

「長照3.0」9月起分階段上路！服務對象、補助都變了？一次看懂

AI假專家狂騙健康與錢包！爸媽最信的「退休名醫」，5個破綻一眼拆穿

運動是大腦的「維生素」！研究：這類型可對抗失智、巴金森氏症

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章