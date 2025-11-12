失智母過世2年...謝祖武「眼淚已哭乾」 曝震撼畫面：一輩子不想再經歷

謝祖武提到母親眼眶泛紅。林煒凱攝

謝祖武的媽媽失智8年，於2023年離世，12日他出席介惠基金會歲末傳愛記者會，提到照顧長者，透露媽媽在世時，大部分時間由太太照顧，辛苦到「頭髮都白了」，與生病的媽媽相處時，也遇過很多衝擊，現場雖眼眶泛淚，但說已經不會痛哭，「都已經哭乾了，所有眼淚都放在回憶裡面」。

提到媽媽失智狀況，謝祖武說：「我一輩子都不會忘記，但是一輩子都不會想經歷。」包括媽媽會對家人大聲喝斥、亂丟東西，也眼見媽媽插管、遺忘家人，相當震撼。他們一家三口也開始改變飲食、運動，把出國玩的預算都拿去買保險。

聊到與兒子謝展榮在金鐘獎上合體頒獎，謝祖武稱兒子是「另外一個男演員」，在上台前幾乎沒有互相對詞，典禮結束後，他回家、兒子回宿舍，也很久沒見面。

