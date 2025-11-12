失智母過世2年...謝祖武「眼淚已哭乾」 曝震撼畫面：一輩子不想再經歷
謝祖武的媽媽失智8年，於2023年離世，12日他出席介惠基金會歲末傳愛記者會，提到照顧長者，透露媽媽在世時，大部分時間由太太照顧，辛苦到「頭髮都白了」，與生病的媽媽相處時，也遇過很多衝擊，現場雖眼眶泛淚，但說已經不會痛哭，「都已經哭乾了，所有眼淚都放在回憶裡面」。
提到媽媽失智狀況，謝祖武說：「我一輩子都不會忘記，但是一輩子都不會想經歷。」包括媽媽會對家人大聲喝斥、亂丟東西，也眼見媽媽插管、遺忘家人，相當震撼。他們一家三口也開始改變飲食、運動，把出國玩的預算都拿去買保險。
聊到與兒子謝展榮在金鐘獎上合體頒獎，謝祖武稱兒子是「另外一個男演員」，在上台前幾乎沒有互相對詞，典禮結束後，他回家、兒子回宿舍，也很久沒見面。
更多鏡報報導
獨家直擊／吳定謙悄悄生二胎！爸吳念真讚「勇敢」 親子館陪玩雙寶當暖爹
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流
其他人也在看
相親6連敗！男教師質疑安排失準 婚介機構反指當事人情商偏低
根據《紅星新聞》報導，楊先生表示，自己單身多年，先前透過網路看到「鄭戀愛」婚戀機構的影片介紹，經與紅娘聯繫後，以7,980元人民幣購買了一對一婚配服務。然而數次安排下來，他坦言：「我相親一共就見了6位女生，一個都沒有成！」他指出，首先質疑的是對方照片與本人差異...CTWANT ・ 1 天前
日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了
日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花，在YouTube擁有超過56萬粉絲；不過，日前她們卻突然宣布暫時停止活動，原因是因為姐妹倆的身體都出現狀態，才不得已做出這樣的決定，讓粉絲相當擔心，也紛紛詢問到底發生什麼狀況？對此，小野姊妹日前在YouTube更新影片，除了揭露妹妹亞子（あこ）的身體問題，甚至因此住院，更坦言最主要是原因是因為姊妹倆都罹患憂鬱症，「對吃東西已完全沒有興趣」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
謝祖武跟兒子謝展榮「各忙各的」 金鐘講稿只對過一次
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，日前他與兒子謝展榮一同擔任金鐘60頒獎嘉賓，打趣稱：「很榮幸跟他共識這一次！」在上台前，兩人僅在後台對過一次講稿，兩人在休息室時都，在忙自己的工作，典禮結束後，兩人就各自回家了。由於謝展榮已獨立搬出去居住，最近比較少見面，不過有看兒子演的《接住流星的人》，稱讚演得不錯：「他跟柯叔元好像父子喔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
母失智成震撼教育！謝祖武曝全家改變 佩服兒子謝展榮
母失智成震撼教育！謝祖武曝全家改變 佩服兒子謝展榮EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
衣服沾到油「別用水洗」！內行人教1神招 輕搓10秒就白淨
日常生活中難免會遇到油漬噴到衣服的狀況，但丟進洗衣機也沒辦法完全洗掉，這時該怎麼辦呢？國外一名在服務業多年的女子馬卡諾（Christina Marcano）就說，其實衣服碰到油不能用水洗，應該要用爽身粉在油漬處搓揉，只要幾秒就可以輕鬆去除。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
嫩妻努力經營婚姻、家庭！二寶爸趁正宮懷孕「摩鐵激戰小三」她心碎開撕
雲林黃姓人妻結婚4年，育有2名未成年子女，婚後全心全力擔任「賢妻良母」角色，努力經營夫妻、家庭關係；未料，卻在今年發現，丈夫趁她懷孕期間，多次小三到汽車旅館開房，她因此罹患憂鬱症，憤而提告求償，獲賠25萬元非財產上損害賠償，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「性感女殺手」陳屍美墨邊境！生前開豪車、秀AK-47 真實身分成謎
墨西哥臭名昭彰的「性感女殺手」小恰吉（La Chucky）近日在美墨邊境跟警方發生槍戰後中彈身亡。她生前隸屬於墨西哥歷史悠久的犯罪集團「海灣凱特爾」，小恰吉經常在社群軟體上曬出跟槍枝的合影，警方指出，她疑似與組織的首領是情侶關係，主要從事監視、哨兵工作。鏡報 ・ 1 天前
影/高雄婦穿雨衣、戴安全帽進郵局遭勸導 三字經飆行員
高雄新興區七賢一路一間郵局，發生一起婦人辱罵行員的吵架糾紛，一名44歲洪姓婦人因為進入郵局時，仍穿雨衣、戴安全帽，違反郵局規定，黃姓行員要求婦人配合，未料竟遭洪姓婦人大罵三字經，行員不甘受辱，報警並且對婦人提出妨害名譽告訴。中天新聞網 ・ 16 小時前
老五老基金會物資車巡迴偏鄉客製支援（1） (圖)
一般物資發放，多以類似配給的方式進行，然而老五老基金會考慮長輩的需求不僅止於常見的民生用品，還有許多藏在心中的小心願，因此透過「巡迴物資車」提供客製化物資支援。中央社 ・ 1 天前
職缺五花八門！徵信社徵「感情破壞專員」 網驚：小三變職業？
徵信社近日在求職網釋出「感情破壞專員」職缺，2週內已有30人以上應徵。該職缺月薪從4.5萬到5萬元不等，工作內容分為7大項，分別為「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃『關係結束策略』與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」、「安撫客戶情...CTWANT ・ 1 小時前
女醫抄夜巷「被侵犯40分鐘」！逃出「噁狼庭上竟又出手」法官怒了
國際中心／綜合報導不少人走在夜巷都會擔心自己的人身安全，近日蘇格蘭格拉斯哥高等法院對一起性侵案作出裁決，一名34歲的羅馬尼亞男子帕特蘭（Mihai Nicolae Patran），在市中心強迫一名27歲女醫師發生關係，被法院判處九年有期徒刑並列入性罪犯登記名冊。此案震驚當地社會，也引發對街頭安全與女性保護的廣泛關注。當法官見到帕特蘭出庭時的舉動，更是震怒斥責他是「危險又墮落的罪犯」。民視 ・ 1 天前
匯款給女兒被行員狂阻止 她聽原因愣：因噎廢食
近年詐騙集團猖獗，銀行在處理客戶資金往來更加謹慎，也引發不少民怨。網紅「潔媽」表示，昨天去銀行匯款給女兒，竟然辦了1.5小時，行員極力阻止她匯錢，強調現在要匯款給非本人管制很嚴謹，要求她提供文件證明和對方是母女關係；潔媽無奈表示，只不過要匯一些旅費給女兒，且也不是第一次匯，忍不住大嘆「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」中時新聞網 ・ 20 小時前
快訊／遭爆「遊美出軌」！曖昧王品澔 簡廷芮不忍真實心情全吐
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，今更被週刊報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」稍早簡廷芮再度發聲，發文吐露心聲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
內褲有糞便殘留！醫示警「洗過也沒用」：養幾百萬個大腸桿菌
內褲即使天天洗也會髒！醫師黃軒在臉書發布貼文，表示即使在使用洗衣粉，正常的洗滌程序下，每件貼身衣物還是會殘留0.1公克的糞便微粒，在這些殘留物中，常檢測出大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌。鏡報 ・ 1 天前
謝祖武淚憶媽媽失智「第一次被遺忘」 嚇到腿軟痛苦一輩子難忘
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，呼籲社會關懷失智、高齡照護議題。對於長照，他心有戚戚焉，尤其是想起母親去世前，長達8年的失智症狀，「那時候是比較難熬的。」如今眼淚都已哭乾了，就把所有放在回憶裡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
母失智8年「忘了他是誰」！謝祖武：眼淚哭乾了
面對母親漫長的長照之路，謝祖武早已將眼淚哭乾：「沒什麼好哭，都已經哭乾了，眼淚放回憶裡，無法挽回什麼。」母親失智讓他經歷了各種驚心動魄的「第一次」，第一次插管、第一次被遺忘、第一次遭大聲喝斥甚至被丟擲物品，這些畫面都成為他一輩子難以忘懷、卻也不願再經歷的...CTWANT ・ 13 小時前
F4三缺一上海開唱！朱孝天17字曖昧回應
F4三缺一上海開唱！朱孝天17字曖昧回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 20 小時前
李千娜哭別顏正國！淚崩「妝全花」：全力守護你的家人
導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，不少藝人也現身在紀念影片中，訴說和顏正國的相處點滴，其中，李千娜更是聲淚俱下，哭到幾乎臉妝都花了，直說「一定會用盡一切，幫你守護你的家人，陪伴你的家人」，誠摯的友情叫全場動容。中時新聞網 ・ 18 小時前