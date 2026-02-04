失智浪潮下的法律防禦力：賴芳玉律師專訪周家寅公證人，解密高齡財產保護之鑰

隨著台灣進入高齡化社會，失智症已非單純的醫療議題，更演變為嚴峻的法律與財務挑戰。根據最新統計，台灣失智人口已達38萬人，更有高達83萬人處於「輕度認知障礙（MCI）」的風險區域。知名法律專家賴芳玉律師於寶島聯播網推出的《賴芳玉聊法》專訪中，特別邀請台北地院所屬律衡民間公證人事務所合夥公證人周家寅，針對「失智家屬法律風險」、「遺囑公證實務」及「高齡騙婚防範」三大議題進行深度剖析。

九成失智家庭毫無法律準備 照顧者恐陷入違法危機

近九成失智家庭在醫療、法律與財務上缺乏預先規劃。周家寅公證人於節目中揭露，臨床實務上有45%的家屬被迫違法處理長輩資產，其中24%因未經法律授權提領存款或處分不動產，涉及偽造文書或盜領官司。周公證人強調，雖然「意定監護」能預選監護人，但目前公證費用偏低與風險不成比例，仍是制度推行上的結構性挑戰。

公證遺囑：突破銀行提領僵局的資產通行證

針對遺產繼承，周家寅公證人特別提醒，許多家屬持長輩遺留的「自書遺囑」至金融機構提領存款時，常因銀行要求「全體繼承人到場」而陷入僵局。經過公證的遺囑具有公文書效力，能賦予地政機關與金融機構極高的信任度。此外，司法院正研議推動「遺囑查詢系統」，未來民眾查詢公證遺囑將更加便利。周公證人並分享實務技巧，建議長輩若欲剝奪特定不孝子女繼承權，必須具體指摘虐待或侮辱事由，而非僅以籠統詞彙描述。

百歲人瑞娶看護爭議 婚前協議成高齡婚姻防護網

針對近期社會關注的百歲人瑞娶看護疑似騙婚案，周家寅公證人分析，在現行「登記婚」制度下，戶政機關難以透過短暫接觸判定長輩是否具備完整意思表示。他建議，現代高齡婚姻或跨國婚姻應善用「婚前協議」並進行公證。透過約定「分別財產制」、生活費用給付及婚姻重大事由之界定，方能在法律層面預先建立損害控管機制。

賴芳玉律師最後呼籲，老齡化並非危機，真正的危機在於缺乏規劃。民眾應於意識清醒、具備完全行為能力時，透過專業法律程序與公證制度，為自己與家人預約一份「安心」。

【關於賴芳玉聊法】 由知名法律專家賴芳玉律師主持，長期關注社會弱勢、家庭法規及高齡化議題，致力於將艱澀法律條文轉化為易懂的社會生活指引。

