失智照護導入動物輔療 高齡住民心靈療癒師

高榮南院導入創新非藥物治療照護-動物輔助療法，由動物輔療協會引導長者透過彈力帶運動及與輔療犬互動，改善情緒困擾提升生活品質。（高榮南院提供）

記者汪惠松／台南報導

高雄榮總台南分院高齡醫學科攜手台南榮家樂智堂跨域合作，邀請台灣動物輔助治療專業發展協會專業團隊辦理十週課程活動，並導入創新非藥物治療照護「動物輔助療法」，期望住民透過動物溫暖陪伴與互動，減少藥物依賴、改善情緒困擾提升生活品質。

高榮南院推動輔導會高齡醫學發展與照護計畫，提供全人、全程、連續性、整合性高齡友善健康照護服務，以延長其「健康」壽命，提升生活品質，活躍老化。一一四年度在院長鄭名芳全力支持帶領下，積極推動失智症之研究與創新發展。

此次動物輔助療法由高雄榮總高齡醫學中心指導，邀請台灣動物輔療專業發展協會團隊辦理活動課程，由經過專業訓練的輔療犬與動輔師共同進行互動，引導住民透過撫摸、擁抱、投球等遊戲方式與輔療犬交流，過程結合觸覺刺激、情感表達、語言溝通與肢體活動，期能喚起長者的感官反應與記憶連結，增進身心健康，為長照機構罕見的創新照護措施。

此次課程由長庚科大碩士班學生羅家欣護理師全程監測參與者生理狀況並進行記錄，動輔師主導課程，照護團隊從旁協助互動與引導，過程中觀察許多長者在活動中展現出久違的笑容，甚至有原本會害怕接觸動輔犬的長輩亦主動觸摸。

高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，這次非藥物治療引入動物輔助療法，希望住民能透過與動物互動促進身心方面的改善。這些可愛的輔療犬不只是毛小孩，更是住民們心靈的療癒師。高榮南院副院長周俐禎期盼未來能持續推廣，提升醫療照護品質。