失智父深夜失蹤急壞全家！ 斗六警追監視器尋回團圓

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】日前，雲林縣一名患有失智症的林姓老翁下班後遲未返家，家屬遍尋不著，擔心發生意外，晚間緊急向斗六警分局斗六派出所報案求助。警方獲報後迅速調閱監視器追查行蹤，歷經一番搜尋，終於在夜色中尋獲迷途老翁，讓一場令人揪心的失蹤驚魂平安落幕。

「爸爸怎麼還沒回家？」原本平凡的下班時刻，卻成了家屬最漫長的不安等待。由於林姓老翁患有失智症，平時生活雖能自理，但記憶力時常出現混亂情形。當天家人遲遲等不到他返家，電話也無法聯繫，擔心老翁獨自在外發生危險，趕緊向警方尋求協助，希望能盡快找回親人。

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斗六派出所接獲報案後不敢大意，立即成立協尋行動。員警根據家屬提供的車籍資料，逐一調閱沿線路口監視器畫面，從數十支影像中抽絲剝繭，追查老翁離家後的移動軌跡。經比對分析發現，老翁駕車自斗六市民生路出發後，沿雲林路往斗南方向行駛，行蹤逐漸明朗，也讓警方燃起尋獲希望。

掌握關鍵線索後，副所長賴立祥及警員蘇均雅立即駕車沿路搜尋。夜幕低垂、視線不佳，增加協尋難度，但員警仍不放過任何蛛絲馬跡。最終在民生路與雲林路口附近發現老翁駕駛的車輛停靠路旁。警方上前查看時，發現老翁神情疲憊且顯得茫然，所幸身體狀況並無大礙。

經了解，老翁原本下班準備返家，卻因天色昏暗加上記憶混淆，一時失去方向感，誤駛至陌生路段後找不到回家的路，只能在街頭徘徊。員警耐心安撫情緒，確認安全後先將他帶返派出所休息，並同步通知家屬前來接回。當家人匆忙趕到派出所，看見父親平安坐在眼前時，激動之情溢於言表，頻頻向警方道謝，感謝員警爭分奪秒伸出援手。

斗六分局表示，隨著高齡化社會來臨，失智長者走失案件有增加趨勢，一旦未能及時尋獲，後果往往令人憂心。警方呼籲家屬平時可協助長者配戴愛心手鍊、定位設備，或在隨身物品標示聯絡資訊，以利第一時間確認身分及提供協助。每一次成功尋回，都是警方與家屬共同守護生命的成果，也讓這座城市多了一份溫暖與安心。