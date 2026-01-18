失智父走失11天成永別！林葉亭1年後吐思念：好好想你就夠了

女星林葉亭的父親林葉增於去年農曆小年夜前夕離世，享壽85歲。如今事隔1年，林葉亭18日在社群平台發布父親生前日常影片，表達對父親的深切思念。

林葉亭表達對父親的深切思念。（圖／翻攝自林葉亭IG）

林葉亭18日在臉書表示：「今天是爸爸離開的一週年，我這樣想念你～已經是靈魂最深的陪伴了。不用說什麼，也不用特別做什麼，今天，好好想你就夠了，miss u.。」林葉亭發布影片，配上歌手洪珮瑜演唱的《陽光女子合唱團》主題曲〈再見的時候〉，令人鼻酸。

林葉亭 18 日 在社群平台發布父親生前日常影片。（圖／翻攝自林葉亭 臉書）

林葉增罹患失智症，去年16日趁家人不注意偷跑出門後未再返家。林葉亭與家人隔天對外求助，請求警消與民眾協尋，然而失蹤11天後，1月26日在水池中被發現已經過世。林葉亭回憶當時情景，她說：「那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

廣告 廣告

林葉亭當時表示， 爸爸用這種方式離開，很捨不得 。（圖／記者 陳曉涵攝）

當時林葉亭哭紅雙眼表示：「兒子有安慰我，爸爸靈魂困在身體裡，他用這種方式離開，很捨不得。」林葉亭透露，值得安慰的是，爸爸離開面容帥氣依舊，讓她覺得稍微寬慰，「不管怎樣，爸爸現在自由了，不再受失智之苦，希望他跟佛祖走，爸爸一生善良，很偉大」。林葉亭表示父親民國68年獲蔣經國先生頒發工程師獎章，對社會和家庭是很有貢獻。

延伸閱讀

力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

ATM導入AI臉部遮蔽示警 刑事局：有效阻詐

輝達H200遭陸海關封殺 傳供應鏈緊急全面停產