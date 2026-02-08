失智症元兇竟藏在眼睛？視網膜中查出細菌 有助早期篩檢

美國研究團隊在阿茲海默症患者的視網膜中，發現通常引發呼吸道感染的「肺炎披衣菌」（Chlamydia pneumoniae），這項突破性發現顯示，透過非侵入性眼底檢查，未來或許能提早偵測潛藏的失智風險。

研究團隊分析了104名逝者的腦部與眼球組織，結果顯示阿茲海默症患者視網膜中的肺炎披衣菌濃度明顯較高。 （示意圖／Pexels）

由洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）執行的這項研究，已發表於頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。研究團隊分析了104名逝者的腦部與眼球組織，結果顯示阿茲海默症患者視網膜中的肺炎披衣菌濃度明顯較高。這種細菌過去被認為主要造成鼻竇炎或肺炎等呼吸道疾病，如今卻在眼睛及大腦病變區域中被發現。

神經科學家科羅尼奧—哈瑪維（Maya Koronyo-Hamaoui）主導這項研究，她指出眼睛構造能夠反映大腦健康。實驗數據顯示，細菌感染越嚴重的患者，腦中堆積的β澱粉樣蛋白（Amyloid-beta）——失智症關鍵指標——濃度也越高，認知退化程度也更為明顯。

儘管無法確定是細菌直接導致失智，或失智使大腦更易受感染，但此發現開啟了全新治療方向。 （示意圖／Pixabay）

科羅尼奧—哈瑪維形容，細菌感染引發的慢性發炎就像一把火，可能從眼睛延燒至大腦，加速神經細胞死亡與認知功能衰退。根據《Science Alert》報導，這項發現意味著眼睛與大腦的病變可能存在關聯性。

儘管目前無法確定是細菌直接導致失智，抑或失智使大腦更易受感染，但此發現開啟了全新治療方向。若能證實消滅細菌可減緩發炎反應，或許能成為治療阿茲海默症的新標靶。更關鍵的是，視網膜檢查有望發展為無痛且非侵入性的診斷工具，協助醫師在症狀惡化前，就從眼底變化「看見」大腦潛藏的危機。

