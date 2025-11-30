失智症前兆曝光！健檢報告「NLR值」超過3是警訊

失智症並非單純老化現象，而是大腦長期處於發炎狀態的結果，基本健檢中的「中性白血球和淋巴球比值」若超過3，可能代表身體處於慢性發炎狀態，這也是大腦退化的重要預警指標。

基本健檢中的「中性白血球和淋巴球比值」若超過3，可能代表身體處於慢性發炎狀態。（圖／Photo AC）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專分享，2025年發表於《Molecular Neurobiology》的一篇綜合性評論研究發現，阿茲海默症等失智症的發展過程，往往不是從神經細胞壞死開始，而是從慢性免疫反應引發。研究指出，造成大腦發炎的關鍵推手在於白血球數值的變化，這也成為預示大腦危機的重要指標。

「基本健檢會做的『中性白血球和淋巴球比值』能提前反映大腦退化。」張家銘解釋，研究人員在小鼠實驗中發現，當NLR值升高時，大腦便開始出現β類澱粉蛋白堆積，這正是阿茲海默症最早期的徵兆之一。

透過抽血檢查NLR值，若超過3，就可能意味著身體正處於慢性發炎狀態，這種長期發炎不僅會影響血管、肝臟和免疫系統，更可能悄悄啟動大腦退化的開關。

透過抽血檢查NLR值，若超過3，就可能意味著身體正處於慢性發炎狀態。（示意圖／Pexels）

針對如何改善發炎狀況、保護大腦健康，張家銘建議民眾可採取四項具體措施。首先是定期追蹤NLR值，健檢報告中就有這項數據，應請家庭醫師協助解讀，若發現中性白血球比例長期偏高，不可輕忽。

其次是注重抗發炎飲食，減少攝取加工食品、紅肉與含糖飲料，增加富含Omega-3脂肪酸的食物如鯖魚、亞麻仁籽，以及多酚類食物如藍莓、橄欖油，有助降低體內發炎程度。

落實提升免疫力的生活作息，包括規律睡眠、控制壓力，以及每天進行30分鐘中等強度運動。（圖／Photo AC）

第三項建議是落實提升免疫力的生活作息，包括規律睡眠、控制壓力，以及每天進行30分鐘中等強度運動，如快走等，這些習慣都有助於平衡白血球功能。最後，張家銘特別提醒高風險族群需提早預防，尤其是有自體免疫疾病病史、早發性失智家族史，或長期慢性感染如牙周病、幽門桿菌感染的人，都屬於高風險群。

「失智症不是命中注定，而是可以後天努力提早預防的。」張家銘強調，透過定期檢測NLR值並採取適當的生活方式調整，民眾可以更積極地預防大腦退化，降低罹患失智症的風險。

