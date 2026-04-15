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失智症可預防！這類食物「狂降38%風險」 醫：大腦年輕4歲
記者蔣季容／台北報導
台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估15年後失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。雙和醫院復健醫學部葉天忻醫師指出，植物性飲食、有氧與肌力雙任務運動，配合良好睡眠與壓力管理，是護腦關鍵。其中，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲。
台北醫學大學部立雙和醫院今（15）日揭示「全方位護腦指南」，北醫大醫學院院長胡朝榮指出，醫界目前的黃金防線在於「輕度認知障礙（MCI）」，是明確的臨床確診狀態，患者在記憶或認知測驗上雖出現客觀衰退，但仍能維持日常生活自理。MCI患者每年約有10至15%會進展為失智症，若能在此階段及時介入，是延緩失智唯一且最寶貴的黃金逆轉期。
雙和醫院失智症中心主任黃立楷分享，一名67歲家庭主婦早在2015年就開始頻繁忘記瑣事，出現主觀認知衰退（SCD），但當時傳統的紙筆測驗（MMSE）高達29分，家屬誤以為只是正常老化，直到2025年認知分數滑落至22分，確診為中度失智，因此錯失長達十年的黃金介入期。黃立楷呼籲，大腦的退化會提早反映在日常行為上，應密切觀察長輩的日常警訊與生活困擾，如情緒突然變得多疑暴躁、詞不達意、步伐變慢及轉身困難等，然察覺警訊後，應及早就醫尋求專業協助。
復健醫學部醫師葉天忻說明，以植物為基礎、多元豐富的健康飲食型態，是目前神經保護飲食中最有證據支撐的核心原則。葉天忻的一個哈佛大型前瞻性類黃酮研究發現，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲；莓果類花青素則與降低24%風險相關。
另一篇葉天忻獲《美國臨床營養學雜誌》評論為此領域的重要進展的蛋白質研究則顯示，每週增加3份豆類攝取與降低38%認知衰退風險相關；加工肉品攝取量較多則與風險上升16%相關。這些植物性食物透過抗氧化抗發炎、調節神經可塑性、支持神經傳導物質合成，以及腸腦軸的菌相代謝等多重機制發揮護腦作用。
運動的效益同樣重要，葉天忻指出，阻力訓練主要透過促進分泌肌激素（Myokines）護腦，有氧運動則透過提升心肺適能（CRF）並釋放其他運動因子（Exerkines）護腦；兩者路徑互補，合併訓練的認知保護優於單一運動。更關鍵的是「雙任務訓練」：運動後BDNF（腦源性神經營養因子）攀升、大腦可塑性增強時搭配足夠挑戰性的認知訓練，更能強化認知功能。
葉天忻強調，飲食、運動與認知訓練透過腸肌腦軸協作，配合健康生活型態，是目前最具科學根據的非藥物護腦策略之一。另外，曾受訓於牛津大學精準醫療的葉醫師強調，每位個體的基因、性別與代謝背景獨一無二，需要個人化的護腦策略；尤其女性面臨更高的終身失智風險，更須及早規劃。葉天忻另一項研究獲哈佛醫學院教學醫院Brigham and Women's Hospital選為特別報導論文，並獲美聯社、Fox News、CBS News等國際媒體報導。該研究發現帶狀皰疹感染與認知衰退風險之間存在顯著關聯，病毒可能透過侵犯神經系統、腦血管損傷及神經發炎等路徑加速認知退化，指向帶狀皰疹疫苗接種作為失智預防新介入窗口的可能性。
葉天忻指出，《刺胳針》委員會（The Lancet Commission）已將失智症的可改變風險因子從2017年的9個（約35%的失智風險可預防）、2020年的12個（約40%），擴增至2024年的14個（約45%）。隨著大型公衛流行病學研究持續深化，未來可望發掘更多可介入的風險因子，讓失智症的預防變得更加可能。
綜合上述研究與臨床洞見，雙和醫院提出「321護腦指南」，即3大飲食原則，包括彩虹飲食、優質蛋白質與健康脂肪，並減少加工食品；2類關鍵運動：結合有氧運動與肌力訓練，融入認知訓練；1個核心概念：及早培養「認知韌性」，今日就開始健康生活型態，包括良好睡眠與壓力管理，為自己與下一代的大腦韌性做好健康投資。
雙和醫院院長李明哲表示，雙和醫院從極早期的症狀警覺、精準的生物指標與影像診斷，到後端跨團隊整合的失智症專責病房一條龍服務，支持民眾「在地安老」。呼籲全台民眾遵循「321做得早，認知衰退少」口訣，從日常生活起降低大腦認知衰退風險。
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