失智症名醫講座》報名期限延長！11/22（六）最後名額倒數中，別再錯過
緊急通知！失智症名醫講座延長報名時間啦！名額再開，座位有限，報名最後機會，趕緊把握啦～這一次我們將邀請失智症權威醫師親自解析，從失智症早期篩檢、診斷方式、家屬照護、新藥評估⋯帶您一起暸解失智症。時間為11月22日（六）下午14:00，講座地點遷至小樹屋「香楠703」，好康機會別再錯過。
《優活健康網》失智症名醫講座即將開始！最後幾個名額，錯過報名機會不再！因迴響熱烈，我們決定延長報名時間，將於11/18（二）23:59截止報名，場地同步遷移到另一處：小樹屋「香楠703」，千萬別跑錯啦！
講座時間：11/22（六）14:00開始
講座地點：小樹屋「香楠703」（台北市中山區民生東路一段58號7樓703）
詳細講座內容：請點選報名連結網頁。
失智症權威親自解析
你知道失智症是一種影響大腦功能損傷的疾病嗎？別再以為它只是一般老化，失智症不僅影響記憶力，更可能干擾溝通、思考能力與日常生活能力⋯早期篩檢出來，就有機會早期治療。雖然，現在失智症也有新藥可以使用了，但花百萬打失智新藥，真的值得嗎？
為此，《優活健康網》將舉辦失智症免費講座，由失智症權威、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興，針對失智症初期症狀、檢測方式、新藥使用及自費條件⋯等親自解說。
甄瑞興是國內失智症領域的權威，也是台灣失智照護政策的重要推手。不僅創立台灣第一個失智門診，行醫30多年，為照顧罹患血管性失智症的母親，更親自從加拿大引進「認知悠能」蒙特梭利的理念和照顧模式，並成立台灣認知功能促進協會，是許多失智症家屬的定心丸。
免費講座名額即將額滿，請讀者們快快報名，錯過截止期限就不等人啦！
現在揪朋友一起加入【優活LINE官方帳號】，還能一起抽總價值5000元的LINE POINTS好康唷！快跟著以下步驟，加入好友後，點擊訊息欄下方「圖文選單」的「失智症小測驗」，每成功分享1名好友，就可多1次抽獎機會唷！
即日起至11月16日，只要完成以下任一方式即可獲得抽獎資格👇
參加方式一
點擊訊息欄中的「圖文選單」，選擇「失智症小測驗」。
完成5題測驗後，將活動分享給尚未加入的好友。
好友成功加入【優活LINE官方帳號】後，即可獲得1次抽獎資格。
點擊訊息欄中的「圖文選單」，並選擇「失智症小測驗」（紅框處）。
參加方式二
於對話框中輸入「失智症QA」或「失智症小測驗」即可參與活動。
完成5題測驗後，將活動分享給尚未加入的好友。
好友成功加入【優活LINE官方帳號】後，即可獲得1次抽獎資格。
於對話框中輸入「失智症QA」或「失智症小測驗」即可參與活動。
快來抽5000元LINE POINTS
活動獎項為總價值5000元的LINE POINTS，500元5名、200元5名、50元30名，共40個中獎名額，每成功分享1名好友，就可多1次抽獎機會唷，機會累積無上限。（成功分享定義：朋友加入【優活LINE官方帳號】，且之前未加過），快邀請好友一起參加，輕鬆測驗一起抽好禮！
活動注意事項
抽獎結果將透過《優活健康網》發送，若未加入或封鎖官方帳號，即視為放棄參加本次活動及抽獎機會，恕無法補發抽獎機會。為維護您的得獎權益，請務必於活動過程中以及中獎通知發送前一直保持好友狀態或解除封鎖，以利參加抽獎活動和中獎資訊發送。
抽獎結果將以《優活健康網》主動推播發送中獎通知和基本資料回填頁面至中獎者所屬LINE帳號中，請於中獎訊息所示之期限內回傳相關資料等相關兌獎文件，若未於7日內回填、回填資訊不完整或者不同意提供相關資料者，視為放棄中獎資格，也不做遞補。
本活動得獎寄送區域僅限台澎金馬地區，不便之處敬請見諒。
本活動之得獎獎項得獎者不得要求兌換為等值的商品或現金。
《優活健康網》非本活動獎項之商品製造者及服務提供者，亦無經銷、代理等關係，如有獎項相關疑義或紛爭，由該商品製造者及服務提供者自行負擔相關責任，本公司不負擔因獎項所生之商品製造者及服務提供者責任。
《優活健康網》保有修改、變更、暫停、中止或取消本活動或本獎項之權利，如有未盡事宜，悉依《優活健康網》相關規定或解釋辦理，而得隨時補充公告之；且《優活健康網》保留對本活動辦法隨時增加、修改、刪減及最終解釋之權利。活動內容之變動將於本活動網頁中更新，恕不另行通知。
個人資料蒐集告知事項：
《優活健康網》向活動參加者蒐集之識別類個人資料 （包含個人姓名、地址、電話及電子郵件地址等得以直接或間接識別個人的相關資訊），將使用於本抽獎活動期間相關之消費者、客戶管理與服務、行銷、依法扣繳所得稅金及開立扣繳憑單服務範圍內，並依LINE隱私權政策及《優活健康網》隱私權政策蒐集、處理及利用活動參加者所提供之前揭個人資料。若活動參加者不願提供相關之個人資料予《優活健康網》，將無法取得贈品及收到《優活健康網》提供之相關活動訊息。
活動參加者得主張之權利如下：I.查詢或請求閱覽。II.請求製給複製本。III.請求補充或更正。IV.請求停止蒐集、處理或利用。V.請求刪除。
每筆Line帳號抽獎機會無上限，可重複參加，唯每人限一次中獎機會，如遇重複中獎者將由候補者遞補。
參加活動即代表同意以上條件，如不同意請勿參加。
《優活健康網》員工不得參加此活動。
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
失智症前兆有哪些？該看哪一科？失智症檢測、新藥費用、治療一次看
失智症前兆有哪些？該看哪一科？失智症檢測、新藥費用、治療一次看
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為失智症名醫講座》報名期限延長！11/22（六）最後名額倒數中，別再錯過
其他人也在看
吃薑母鴨暖身熱量恐破千大卡 營養師教5招降負擔
天氣逐漸變冷，許多民眾喜歡以薑母鴨進補暖身，不過營養師李宜樺提醒，一餐吃一份薑母鴨，可能攝取超過1000大卡的熱量，因此針對湯、鴨肉、其他配料和醬汁等方面給出建議，降低身體負擔。中天新聞網 ・ 1 天前
營養師教你「升級」哈佛抗癌蔬菜湯！添加3食材更營養3種人喝湯要注意
最近哈佛大學教授推薦的「抗癌蔬菜湯」爆火，只需要4種常見蔬菜，就能輕鬆製作，不僅美味可口，更富含多種植化素，還有助於抑制癌細胞生長、降低三高風險及促進體重管理，營養師教你把蔬菜湯「再升級」，營養補充更健康2.0 ・ 1 天前
墾丁旅遊團9人嘔吐送醫 團員懷疑涼拌河豚皮導致
屏東有旅行團疑似食物中毒事件，一個來自台南的百人公司旅遊團，昨（15）日中午到墾丁一家海鮮餐廳用餐後，到傍晚陸續有8名成人及1名孩童團員因嘔吐、身體不適而送醫，由於當時還沒吃晚餐，團員懷疑問題可能出在中午餐點。衛生局獲報後，今日上午也前往餐廳採檢，要釐清是否為食物中毒。公視新聞網 ・ 20 小時前
台灣國際滑輪溜冰公開賽》結束25年生涯 亞運雙金趙祖政「最後一舞」
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天繼續在台南市永大溜冰場進行，曾在亞運獲得雙金、30歲趙祖政在5000公尺計分賽「最後一舞」，再奪1銀，以3銀奪下成年男子組總排第1獲頒6萬元獎金，結束長達25年的選手生涯。TSNA ・ 1 天前
衣索比亞南部爆「馬堡病毒」疫情！至少9人染病 專家：死亡率達80%
綜合外媒報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）日前接獲通報稱，衣索比亞南部疑似出現出血性病毒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也確認，當地至少有9名病例。報導指出，「馬堡病毒」是最致命的病原體之一，此病毒先是從果蝠傳給人類...CTWANT ・ 1 天前
台男為討債赴泰 擄走前女友打成重傷
[NOWnews今日新聞]台灣一名33歲高姓男子男子因為不滿泰國前女友積欠10萬泰銖（約台幣9.5萬元）未還，憤而從台灣飛到泰國討債，並且夥同另外4名泰國人，深夜闖入前女友家並擄走對方施暴，還恐嚇家屬...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
首批健康樂活規劃師誕生 助攻一站式照護
台灣人壽布局康養事業版圖，繼成立「健康樂活管家」平臺後，重磅打造首批「健康樂活規劃師」，從8千名保險顧問嚴選百人培訓，保險服務擴大至健康管理及樂齡照護領域，這群規劃師不僅是客戶的風險管理師，更是健康守護的最佳夥伴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
張曼娟昔和留美博士交往 對方逼交出版稅所得「每月只發3千」
作家張曼娟過去以小說集《海水正藍》走紅，今年是《海水正藍》出版40周年，64歲的她近期在臉書分享過去曾和一位留美博士交往，起初靠書信往來，不到一個月就發現彼此不適合，偏偏這時對方不僅求婚，更要求她婚後將版稅、教職收入都歸男方，一個月只能領3000元台幣零用錢，嚇跑張曼娟。中時新聞網 ・ 22 小時前
全國賽德克族傳統射箭競賽 仁愛警加強交通疏導及婦幼交安宣導
南投縣仁愛鄉年度重點文化活動—賽德克族傳統射箭競賽於今(15)日，在仁愛國中盛大舉行，吸引各部落族人及遊客熱情參與，共同體驗賽德克族獨有的傳統文化特色與凝聚力。在場面熱鬧的競賽活動中，為維護活動會場秩序及周邊道路交通順暢，仁愛分局規劃警力執行交通疏導，並派員至會場內向觀賽民眾進行交通及婦幼安全宣導，透過口頭提醒、互動方式向族人宣導「酒後不開車」、「山區道路減速慢行」、「路口看、慢、停，路人優先行」及「婦幼安全保護」等重要觀念，期能藉由本次傳統文化交流活動之際，強化民眾交通及婦幼安全意識。仁愛分局表示，部落活動聚集人、車潮，易造成周邊道路壅塞或行車風險，因此警方透過接地氣方式與民眾近距離互動，希望能讓交通安全觀念更能融入生活中，與大家共同打造安全的交通環境，亦呼籲民眾，近期 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
高爾夫球場再生 生態公園別有"洞"天
樹林相當重要，高雄鳥松區，有一處新景點，果嶺自然公園，從過去的高爾夫球場，變成全民的自然樂園，有著豐富地貌。 沿著高爾夫球標誌走，尋找果嶺中的公園，Ns 「從第1洞到18洞 完成。」民眾 蔡珮瑄...大愛電視 ・ 21 小時前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 18 小時前
92歲翁遭鄰居亂刀砍死！看護想救也慘死門前…女兒痛批「裝精神病求輕判」
中國陝西興平市今（2025）年6月清晨發生一起駭人雙老慘死命案，一名50多歲的鄰居闖入92歲老翁家中，先砍殺70多歲的看護，再襲擊睡夢中的老翁，最後導致兩老送醫不治。警方初步調查後，研判可能是噪音或衛生問題引發鄰里糾紛，而行兇鄰居早年有精神病就醫史，目前仍待最新鑑定報告出爐確認。鏡報 ・ 22 小時前
內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
「台江媽祖」房仲最愛！台南同慶宮聖母傳奇開拍單元劇
傳聞「超會賣房」的同慶宮聖母是不動產業者的最愛。同慶宮建廟及濟世流傳著許多傳奇，今天特別舉行《台江媽祖》開鏡儀式，將聖母傳奇以單元劇方式拍攝，讓更多人認識當地「台江媽祖」及守護庄頭的精神。安南區長魏文貴表示，同慶宮聖母自濟世以來，已將近30年，除延續傳承同慶宮建廟初衷濟世弘法以富濟貧外，也曾配合慈善自由時報 ・ 17 小時前
為20年好兄弟代購彩虹菸分享吸食 換來販毒重罪判10年半
苗栗縣劉姓男子，被查獲替認識20多年的好兄弟「代購」混合安非他命、α-吡咯烷基苯異己酮、去甲麻黃鹼等第二、三、四級毒品的「彩虹菸」4次，換得分享吸食，被苗栗地院依犯販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪4罪，各處10年3個月，併應執行10年半。自由時報 ・ 20 小時前
吃2種魚補氣助消化！吃蝦幫身體除濕 夏季用這些香料解倦怠
夏季氣溫上升，體內容易堆積熱氣，而且炎熱的天氣會讓人攝取過多的水分，導致水循環變差，進而因為食慾不振、身體不適導致夏季倦怠。日本藥膳料理家田村美穗香提醒夏季養生4要點，以及建議的食材和功效。 夏健康2.0 ・ 1 天前
冬盟》開幕日兩場台日戰 6409人到澄清湖看球
AWB冬季聯盟開幕日15日澄清湖球場進行兩場台灣職棒與日本球隊比賽，午場1650人進場，晚場則是4759人進場，合計6409名觀眾進場看球，韓國職棒聯隊則是16日午場登場。TSNA ・ 1 天前
吃一口世界冰淇淋冠軍親手獻上冰品 鹿港馬拉松跑者「值了」
鹿港馬拉松今天（16日）在鹿港鎮立體育場起跑，全場最大的焦點就是吃一口世界冰淇淋冠軍趙韻嵐的冰品，由於攤位設在終點，並由趙韻嵐親手奉上招牌「愛地球冰淇淋」，讓跑者大喊「太幸運了」！ 趙韻嵐表示，這是沃旭能源第3年指定她的「愛地球冰淇淋」來贊助鹿港馬拉松，雖然她才到義大利參賽結束返國，拿到世界冰淇淋冠自由時報 ・ 22 小時前
疑疲勞駕駛 特斯拉國一桃園南崁段失控撞護欄衝入匝道
一輛特斯拉轎車昨天（15日）深夜疑因駕駛恍神行經國道一號北向49公里桃園南崁路段時擦撞到內側護欄，導致車輛失控衝向南崁出口匝道內，邱姓駕駛頭部受傷，經桃園市消防局救護車送醫幸無大礙，肇事原因由警方調查中。國道警察表示，國道警察第一大隊勤務指揮中心於昨天深夜11點17分許接獲通報，指國道一號北向49公自由時報 ・ 19 小時前
國道死亡車禍！友人開車自撞翻車 19歲男「噴出車外」頭破當場不治
國道1號雲林虎尾路段驚傳死亡車禍！今（16）日清晨5時許，19歲蔡男駕駛轎車行經南向237.6公里處時，突然自撞護欄翻覆，撞擊力道猛烈，坐在後座的19歲許姓友人噴飛出車外，當場失去生命跡象，隨後行駛於後方的陳男誘因煞車不及撞上，現場一片狼籍，整起事故造成1死5傷悲劇。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前