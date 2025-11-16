失智症名醫講座》報名期限延長！11/22（六）最後名額倒數中，別再錯過

緊急通知！失智症名醫講座延長報名時間啦！名額再開，座位有限，報名最後機會，趕緊把握啦～這一次我們將邀請失智症權威醫師親自解析，從失智症早期篩檢、診斷方式、家屬照護、新藥評估⋯帶您一起暸解失智症。時間為11月22日（六）下午14:00，講座地點遷至小樹屋「香楠703」，好康機會別再錯過。











《優活健康網》失智症名醫講座即將開始！最後幾個名額，錯過報名機會不再！因迴響熱烈，我們決定延長報名時間，將於11/18（二）23:59截止報名，場地同步遷移到另一處：小樹屋「香楠703」，千萬別跑錯啦！

講座時間：11/22（六）14:00開始

講座地點：小樹屋「香楠703」（台北市中山區民生東路一段58號7樓703）

詳細講座內容：請點選報名連結網頁。





失智症權威親自解析



你知道失智症是一種影響大腦功能損傷的疾病嗎？別再以為它只是一般老化，失智症不僅影響記憶力，更可能干擾溝通、思考能力與日常生活能力⋯早期篩檢出來，就有機會早期治療。雖然，現在失智症也有新藥可以使用了，但花百萬打失智新藥，真的值得嗎？

為此，《優活健康網》將舉辦失智症免費講座，由失智症權威、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興，針對失智症初期症狀、檢測方式、新藥使用及自費條件⋯等親自解說。

甄瑞興是國內失智症領域的權威，也是台灣失智照護政策的重要推手。不僅創立台灣第一個失智門診，行醫30多年，為照顧罹患血管性失智症的母親，更親自從加拿大引進「認知悠能」蒙特梭利的理念和照顧模式，並成立台灣認知功能促進協會，是許多失智症家屬的定心丸。

免費講座名額即將額滿，請讀者們快快報名，錯過截止期限就不等人啦！

失智症前兆有哪些？該看哪一科？失智症檢測、新藥費用、治療一次看

