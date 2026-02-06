失智症家人友善居家環境！改造「3大方向」從色彩、提示語、燈光開始

對於罹患失智症的家人來說，許多日常中看似小小的困難，對他們卻可能造成極大的困擾，居家環境的細節，都是失智者的「導航系統」，掌握簡單的環境改造技巧，能大幅改善失智者的混亂現象，《優活健康網》特選此篇，以下將從3個面向切入，分享實用又容易上手的方法。











當我們在照顧失智的家人時，最擔心的不外乎是「安全」與「生活自理」。許多日常中看似小小的困難，對他們卻可能造成極大的困擾，例如因不知道收納的位置，而找不到杯子，或是找不到廁所不斷徘徊，這會讓照顧者也跟著擔心。這些情況，並非照顧不周，而是居家環境少了引導的巧思。

其實，居家環境的細節，都是失智者的「導航系統」，掌握簡單的環境改造技巧，能大幅改善失智者的混亂現象，以下將從3個面向切入，分享實用又容易上手的方法，陪你一步步打造更安全、舒適、安心的居家環境。





色彩與色差：讓環境更容易辨識



色彩的運用，對失智者來說不只是美觀，更是一種「引導」。過度複雜的花紋或沒有對比的空間，容易造成誤判或混淆。因此，善用色差能幫助他們更清楚地辨認環境：

1. 地板與牆壁要有明顯區隔

地板最好維持單一色系，避免過度拼接或圖案，因為失智者可能會誤以為有台階或洞口。牆壁則可採用不同顏色，營造清晰的界線，幫助他們知道自己所處的位置。

2. 衛浴設備的顏色要對比明顯

馬桶、洗手台、浴缸等設備應與牆壁、地板形成對比，例如白色牆面搭配深色馬桶座圈，讓使用者一眼就能找到需要的設施。

3. 物品顏色要便於辨識

生活中常用的物品，如餐具、毛巾、衛生紙，建議使用與周遭環境顏色不同的設計。例如，在白色浴室內使用深色毛巾，在餐桌上擺放與餐墊對比明顯的餐具。這些小小的差異，能讓失智者更容易找到需要的東西。





環境引導與提示：讓方向更清楚



失智者容易因環境混淆而感到焦慮，甚至迷失方向。若能在居家環境中設計「提示與引導」，就能減少他們的不安，提升獨立性：

1. 在重要位置設置清楚的標示

門扇、燈光開關、插座等位置，應該以明顯的顏色區分，或是搭配文字與圖示。例如，在浴室門貼上「衛浴」標籤或圖片，在廚房的櫥櫃上貼上物品照片或名稱，幫助家人快速找到。

2. 生活必需品保持在固定位置

對失智者來說，環境穩定是一種安全感。常用物品像是杯子、衣物、遙控器，應固定放置在相同位置，避免頻繁變動。這樣的「一致性」能讓他們更安心，也減少反覆詢問照顧者的情況。

3. 動線清楚，避免雜亂

公共空間如客廳、走道，要保持寬敞，避免電線、地毯或小型家具阻擋行走。必要時，可以在牆上或地板邊緣設計引導線，幫助他們找到方向。若有樓梯或高低落差，更需要用色彩加深邊界線，以提醒注意。





燈光的選擇：讓情緒與安全都兼顧



燈光對失智者來說，不只是照明工具，它會影響安全感與生活節奏。合宜的設計，就像一種無聲的陪伴。

1. 減少錯覺與不安

陰影可能被誤認為障礙物，刺眼的反光也會讓人抗拒。選擇柔和、均勻的間接光源，能減少誤判與焦躁，讓失智者在空間中行動更自在。

2. 夜間照明，提供方向

夜裡醒來時，如果四周一片漆黑，容易感到徬徨甚至跌倒。床邊的夜燈或走廊的感應燈，能清楚指引方向，降低不安，也讓照顧者更放心。

3. 光色調整，維持日夜節律

白天建議使用自然光或白光，幫助保持清醒；夜晚則換成暖光，營造放鬆氛圍，協助入睡。這樣的光線設計，不僅能幫助失智者維持規律的生活節奏，也讓居家氛圍更舒適。

在照顧失智者的日常中，環境調整往往比我們想像的重要，上述3大原則不僅能改善生活品質、降低失智家人的混亂現象，也能讓照顧者減輕壓力，專注於陪伴。

然而，每個失智者的需求不同，照顧過程中難免遇到更多挑戰。若你正在為如何調整居家環境、提升照顧品質而煩惱，星雲計畫可以成為你的智囊團，陪伴你思考適合家人的解決方案。

（本文獲愛長照授權轉載，原文為：失智症家人的居家環境改造：掌握色彩、環境提示與燈光）

