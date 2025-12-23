失智症家屬救星！北市聯醫研究：中藥「抑肝散」穩定情緒風暴

照顧失智長輩，家屬最怕的其實不是被遺忘，而是患者可能會突然情緒失控，甚至進行暴力攻擊。北市聯醫中醫部臨床研究證實，透過中藥「抑肝散」調理，能顯著緩解失智長輩的躁動與攻擊性，讓照護日常不再像戰場。

「明明是熟悉的爸爸，怎麼變成了陌生人？」

對許多失智症家屬來說，最痛苦的往往不是長輩「忘了我是誰」，而是隨之而來的情緒失控、暴力躁動、半夜大吼，甚至無端猜忌。

這些行為並非長輩「故意找麻煩」，而是失智症進展過程中常見、卻最難處理的「精神行為症狀（BPSD）」。

失智者焦躁及暴力行為，成家屬隱形壓力源

北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，憂鬱、躁動與攻擊行為，常是壓垮照顧者的最後一根稻草。

臨床上，雖可透過西醫藥物暫時壓制症狀，但副作用與長期安全性，往往讓家屬進退兩難。

林舜穀與研究團隊投入臨床研究，評估傳統中醫方劑「抑肝散」在失智症行為症狀上的正面效果。這項研究近期也將發表於中醫領域的SCI期刊。

中藥助情緒穩定，減輕照護負擔

林舜穀與研究團隊追蹤21位平均79歲、合併明顯精神行為症狀的失智症患者服用中藥後的改變。研究顯示，受試者連續12週服用「抑肝散」藥方改良而成的「順寧意」後，焦躁與攻擊行為明顯改善。

根據研究結果，受試者的NPI-Q檢驗分數（按：NPI-Q是簡短版神經精神量表，是用以衡量失智症患者精神行為症狀的指標，分數愈高，病情愈嚴重）中位數，從治療前的46.5分，大幅下降至8.5分。罹患失智症後，多數患者容易頻繁出現的焦慮、攻擊行為與莫名落淚等狀況，都有所緩解。

當患者的分數下降，代表的除了症狀減輕，也意味著照護者面對失智長輩時，不再需要隨時都處於備戰狀態。

林舜穀強調，雖然中藥無法逆轉記憶力退化，但在情緒安撫上效果顯著。

中藥方疏通肝氣，改善焦躁、妄想、憂鬱

「順寧意」改良自中醫經典方劑「抑肝散」，成分包含當歸、鉤藤、柴胡等藥材。

傳統醫理認為，躁動與易怒多與「肝氣鬱結、風木擾動」有關，抑肝散的作用，可讓情緒穩定。

在日本等失智照護較成熟的國家，抑肝散早已被納入臨床應用。相關研究也顯示，對於焦躁、妄想、幻覺與攻擊行為等「陽性症狀」，具有一定改善效果。

此次北市聯醫仁愛院區中醫部研究再次證實，中醫在現代失智整合照護中，是不可或缺的守護者。

吃中藥安全會影響肝腎嗎？

至於家屬擔心的多重藥物負擔，研究團隊監測發現，患者的肝腎功能與電解質均無異常變化，且不同於西醫鎮靜劑可能導致白天昏沉，中藥調理更傾向於自然的情緒平穩，讓長輩不再對家人充滿敵意。

失智症是一場漫長的馬拉松。透過中藥輔助，讓長輩找回平穩情緒，原本高壓的照護情境才能轉化為溫馨的陪伴。

