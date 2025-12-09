失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！
生活中心／翁莉婷報導
2025年台灣步入超高齡社會，失智症成為許多家庭嚴峻挑戰。根據衛福部統計指出，去（2024）年國內65歲以上失智者約有35萬人，其中超過七成是阿茲海默症，高比例背後是許多家庭心酸與不捨的縮影。高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之醫師表示，失智症並非單一疾病，在症狀出現前10到20年就已出現變化，且是從輕度到重度的漸進式退化光譜，病程大致分為輕度認知障礙、初期、中期和晚期，輕度認知障礙開始有症狀發生，初期即會有短期記憶喪失，中晚期階段患者容易迷失方向，情緒起伏劇烈，甚至出現異常行為。
精準工具診斷確認類澱粉蛋白沉積情況。（圖／翻攝畫面）
許多人常將記憶力衰退、語言遺忘等現象視為老化，卻忽略這可能是失智症的早期警訊。建議民眾留意自己或親友是否會忘記最近發生的事或反覆遺漏重要資訊，以便及早辨識是否存在腦部病變。阿茲海默症的病理機轉主要是由「類澱粉蛋白、Tau蛋白」沉積共同造成。過去治療使用的乙醯膽鹼酶抑制劑，雖能改善記憶和認知功能等症狀但僅能暫時緩解，無法阻止疾病的病程進展。張瓊之醫師指出，目前已有新型抗類澱粉蛋白標靶藥物可在輕度階段啟動治療，直接鎖定毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害延緩疾病惡化，同時維持患者的日常生活功能與記憶力。
早期用藥為記憶留住空間。（圖／翻攝畫面）
完整的進程評估是治療失智症的關鍵，可及早診斷輕度認知障礙或輕度失智症，並篩選適合接受新型抗類澱粉蛋白標靶治療的患者。診斷方式包括正子斷層掃描或腦脊髓液檢測，以確認類澱粉蛋白沉積情況。同時，還需考慮基因檢測和腦部影像檢查等結果，排除不適合的狀況。張瓊之醫師提醒，許多患者往往對自身狀況毫無察覺甚至神情輕鬆，但家屬卻能敏銳察覺異常行為。她強調家人應成為彼此的守護天使，主動陪伴並及時就醫才能把握最佳診斷與治療時機。除了藥物治療，「飲食、運動和維持心靈平靜」也是提升生活品質的重要支柱。阿茲海默症已進入精準醫療時代，家中長輩如果出現疑似失智行為，應盡快就醫檢查，早期發現、早期治療，為自己也為所愛之人，把握預防與治療的黃金期，不僅能讓病情比較穩定，也替大腦留住更多記憶，增加維持清楚思考與生活能力的機會。
