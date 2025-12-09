失智症家庭壓力重 醫：早期用藥 為記憶留住空間

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】2025年台灣步入超高齡社會，失智症成為許多家庭嚴峻挑戰。根據衛福部統計指出，去（2024）年國內65歲以上失智者約有35萬人，其中超過七成是阿茲海默症，高比例背後，是許多家庭心酸與不捨的縮影。

高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之醫師表示，失智症並非單一疾病，在症狀出現前 10到20年就已出現變化，且是從輕度到重度的漸進式退化光譜。病程大致分為輕度認知障礙、初期、中期和晚期，輕度認知障礙開始有症狀發生，初期即會有短期記憶喪失，中晚期階段患者容易迷失方向，情緒起伏劇烈，甚至出現異常行為。

阿茲海默症於輕度認知障礙即開始有症狀發生。(圖/ canva)

許多人常將記憶力衰退、語言遺忘等現象視為老化，卻忽略這可能是失智症的早期警訊。建議民眾留意自己或親友是否會忘記最近發生的事，或反覆遺漏重要資訊，以便及早辨識是否存在腦部病變。

精準醫療新進展 新型抗類澱粉蛋白標靶藥物現曙光

阿茲海默症的病理機轉主要是由類澱粉蛋白和 Tau 蛋白沉積共同造成。過去治療使用的乙醯膽鹼酶抑制劑，雖能改善記憶和認知功能等症狀，但僅能暫時緩解，無法阻止疾病的病程進展。

張瓊之醫師指出，目前已有新型抗類澱粉蛋白標靶藥物可在輕度階段啟動治療，直接鎖定毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害，延緩疾病惡化，同時維持患者的日常生活功能與記憶力。

完整的進程評估是治療失智症的關鍵，可及早診斷輕度認知障礙或輕度失智症，並篩選適合接受新型抗類澱粉蛋白標靶治療的患者。診斷方式包括正子斷層掃描或腦脊髓液檢測，以確認類澱粉蛋白沉積情況。同時，還需考慮基因檢測和腦部影像檢查等結果，排除不適合的狀況。

精準工具診斷確認類澱粉蛋白沉積情況。(圖/ canva)

張瓊之醫師提醒，許多患者往往對自身狀況毫無察覺，甚至神情輕鬆，但家屬卻能敏銳察覺異常行為。她強調，家人應成為彼此的守護天使，主動陪伴並及時就醫，才能把握最佳診斷與治療時機。

飲食、運動、心靈平靜 提升生活品質

除了藥物治療，飲食、運動和維持心靈平靜也是提升生活品質的重要支柱。阿茲海默症已進入精準醫療時代，家中長輩如果出現疑似失智行為，應盡快就醫檢查，早期發現、早期治療，為自己也為所愛之人，把握預防與治療的黃金期，不僅能讓病情比較穩定，也替大腦留住更多記憶，增加維持清楚思考與生活能力的機會。