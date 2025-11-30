失智症惡化關鍵 醫界籲篩Tau蛋白

5名民眾徒步前往屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友，途中疑誤食具有毒性的大花曼陀羅，身體不適求助，30日在警消協助下平安下山。（屏東縣消防局提供／中央社）

記者傅希堯∕台北報導

台灣長者約8%罹患失智症，而醫學證實Tau蛋白沉積是失智症惡化關鍵，醫界聯盟基金會執行長林世嘉等30日呼籲政府投資失智症早期篩檢，提前發現患者並及早治療，避免再陷入失智惡化再治療的困境。

國衛院於112年全國社區失智症流行病學調查，執行期間為109年至112年，結果顯示為65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，預計130年失智人口將成長至68萬人，盛行率則提高為9.95%。

國衛院指出，失智症會伴隨情緒及行為症狀（BPSD）改變，BPSD是失智症病人在病程中出現的情緒改變及行為問題，如焦慮、憂鬱、暴力、妄想、遊走等；調查結果，失智者有任一項BPSD發生率為66.01%，高於無失智者的14.00%，加重照顧者心理與體力負擔，導致照顧壓力與家庭衝突。

調查也顯示，台灣失智症類型以阿茲海默型最多，占比為56.88%，其次為22.91%血管型失智症、7.12%巴金森氏症型失智症，失智症患者每人每年總醫療費用支出為無失智者的1.67倍；其中5成病人為早期輕度，但現行檢測制度卻難以找到這群病人。

美國醫學會雜誌（JAMA）於今年6月份刊載一分研究成果，經追蹤6514名受試者，若大腦同時出現Aβ與Tau蛋白，則5年內進展為失智風險高達57%，證實Tau蛋白是失智症惡化的指標。

波士頓大學藥理學與神經科學博士張明奎表示，Tau蛋白對失智症惡化高度相關，這項發現強調掃描Tau蛋白判讀作為生物標記，在阿茲海默症神經病理學變化分期的潛在作用，正子斷層掃描影像技術被證實對輕度認知障礙或病因不明的失智症患者具臨床應用價值，可成為掌握失智症黃金治療期的關鍵工具。

林世嘉指出，政府應盡早投資失智症早期篩檢，透過及早發現疾病，讓失智症照護從「等惡化再治療」邁向「掌握黃金期、精準介入」的新時代，預防或治療以防止疾病惡化，才可能提升病人生活品質，也可降低社會醫療成本。