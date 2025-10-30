失智症政策綱領3.0 納年輕患者

全台失智症人口突破38萬人，衛福部2017年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」年底將屆滿，長照司表示，正彙整各部會建議，制定「失智症政策綱領3.0」，配合長照3.0於明年共同上路，將擴大納入50歲以下年輕型失智者，不分年齡提供失智症照護，並強化照護資源整合。

衛福部最新統計，今年我國全齡失智症人口已突破38萬人，推估2031年底將超過49萬人。今年9月1日起，長照給、支付服務已放寬聘僱外籍看護家庭，在原核定額度下，使用日間照顧、家庭托顧等社區照顧服務，減輕失智症家庭照護壓力。

長照司長祝健芳說明，年輕型失智症盛行率約千分之1.19，全國推估大約1萬人，這些年輕失智者可能缺乏病識感，在職場上也可能受到影響，因此如何協助及早確診、促進家屬理解、工作職務再設計、維持年輕失智者社會參與能力，是3.0主要重點之一。

失智症協會表示，對放寬全年齡失智者申請長照服務表達認同，同時建議未來設立「失智症防治照護專法」，推動國家層級政策；此外，失智症專責照顧服務資源成長緩慢，也應規畫穩定財源以及長期政策，健全失智症照護體系。

另國衛院年底將發布首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》，整理肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病、心理社會因素等14項可控風險因子，提出預防策略與政策建議。祝健芳表示，此部分將由國健署主政，於綱領3.0中訂定相關指標，進行風險管理與照護。衛福部也將持續推動延緩失智失能、強化照護量能，重視情緒及行為症狀（BPSD），維護失智者尊嚴與善終權益。